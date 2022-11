Ex-Bondgirl Gemma Arterton wird bald zum ersten Mal Mutter!

Tolle Neuigkeiten von Gemma Arterton (36)! Das ehemalige Bondgirl war rund zwei Jahre mit dem Manager Stefano Catelli verheiratet, bevor sie im Jahr 2013 ihr Ehe-Aus bekannt gaben. Nach der Trennung fand sie ihr Glück in dem irischen Schauspieler Rory Keenan. Im Jahr 2019 traten die Turteltauben gemeinsam vor den Traualtar. Nun hat Gemma tolle Nachrichten zu verkünden: Sie erwartet ihr erstes Kind!

Am Donnerstag besuchte die "Clash of the Titans"-Darstellerin die Raindance Film Festival Awards in London. Auf dem roten Teppich zog Gemma dabei alle Blicke auf sich – und das aus einem guten Grund: Unter ihrer schwarzen Satinbluse und dem taillierten Maxirock zeichnete sich deutlich ein Babybauch ab! Auf den Fotos streichelte die 36-Jährige ihre runde Körpermitte liebevoll – und wirkte dabei total glücklich.

In den vergangenen Jahren hatte Gemma immer wieder klargestellt, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie eines Tages überhaupt Mutter werden wolle. "Ich fühle mich noch nicht bereit für Kinder", hatte sie beispielsweise 2013 im Interview mit The Times ganz offen zugegeben.

Anzeige

Getty Images Rory Keenan und Gemma Arterton, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Gemma Arterton im November 2022 in London

Anzeige

Getty Images Gemma Arterton, ehemaligen Bondgirl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de