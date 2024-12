Ex-Bond-Girl Gemma Arterton möchte keinen weiblichen Bond

Gemma Arterton (38), bekannt für ihre Rolle als Bond-Girl Strawberry Fields in "James Bond 007: Ein Quantum Trost", hat sich in einem Interview mit The Times deutlich gegen die Idee ausgesprochen, dass James Bond von einer Frau gespielt werden sollte. Die britische Schauspielerin erklärte, ein weiblicher James Bond wäre wie ein männlicher Mary Poppins und dass man manche Traditionen einfach respektieren müsse. Mit ihrer klaren Position gibt sie der anhaltenden Diskussion um die Neubesetzung der ikonischen Agentenrolle neuen Zündstoff.

Gemma erläuterte weiter, dass sie glaubt, dass die Menschen es nicht akzeptieren würden, wenn man das Geschlecht der legendären Figur ändern würde. "Man redet darüber, aber ich denke, die Leute würden es unverschämt finden", sagte sie im Interview. Zudem reflektierte sie über ihre eigene Beteiligung in der Bond-Reihe und zeigte sich überrascht darüber, dass ihre kurze Rolle noch immer so viel Aufmerksamkeit erhält. "Ich war nur fünf Minuten im Film", bemerkte sie dazu und betonte, dass sie ihre Entscheidung, die Rolle anzunehmen, nicht bereue.

Gemma begann ihre Schauspielkarriere auf der Theaterbühne und machte schnell den Sprung zum Film. Ihre Darstellung in "Ein Quantum Trost" brachte ihr internationale Anerkennung und öffnete die Türen zu weiteren großen Produktionen wie "Prince of Persia: Der Sand der Zeit" und "Hänsel und Gretel: Hexenjäger". Trotz ihres Erfolgs in Hollywood bleibt Gemma der Bühne treu und ist bekannt für ihr Engagement in unabhängigen Filmprojekten. Privat setzt sie sich für Frauenrechte und Gleichstellung in der Filmindustrie ein, was ihre jüngsten Aussagen zur Bewahrung der Tradition um James Bond in ein interessantes Licht rückt.

Tim P. Whitby / Getty Images Schauspielerin Gemma Arterton

Gareth Cattermole / Getty Images Schauspielerin Gemma Arterton

