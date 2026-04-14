Son Dam-bi gibt Einblick in Luxus-Geburtstag ihrer Tochter

Glanz und große Gefühle in Seoul: Sängerin und Schauspielerin Son Dam-bi (42) hat am Wochenende den ersten Geburtstag ihrer Tochter Hae Yi mit einer pompösen Gartenparty gefeiert. Unter freiem Himmel, in einer Location, die mit ihren opulenten Blumenarrangements und kunstvollen Obsttürmen eher an eine romantische Hochzeit erinnerte, strahlt die Einjährige auf den Bildern auf Instagram im Mittelpunkt des Geschehens. An der Seite der Künstlerin stand ihr Ehemann, der ehemalige Eisschnellläufer Lee Kyu Hyuk, der bei dem besonderen Familienmoment sichtbar stolz wirkte.

In ihrem Post machte die K-Pop-Ikone deutlich, wie groß ihre Liebe zu ihrer Tochter ist. "Seit einem Jahr bist du nun in unserem Leben und die Welt ist so viel wärmer und heller geworden. Dein Lächeln, deine kleinen Schritte, jeder Moment ist für uns ein Wunder. Wir werden dich immer unterstützen, während du wächst und deinen Träumen folgst. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, wir lieben dich sehr", schwärmt Dam-bi. Ein besonderes Highlight der Party war die traditionelle Doljabi-Zeremonie, bei der verschiedene symbolische Gegenstände vor Hae Yi ausgelegt wurden. Für besonderen Gesprächsstoff sorgte dabei die Wahl der Kleinen: Sie griff zum Mikrofon und entschied sich damit symbolisch für einen Weg, der stark an den ihrer berühmten Mutter erinnert.

Hae Yi erblickte am 11. April des vergangenen Jahres das Licht der Welt. Die Geburt ließen die "Crazy"-Interpretin mittels ihrer Agentur verkünden. Blitzway Entertainment teilte in dem Statement ebenfalls mit, dass es Mutter und Tochter gut gehe. Sie baten darum, der Familie "Glückwünsche und Unterstützung" zukommen zu lassen.

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Instagram / xodambi Son Dam-bi mit ihrer Tochter an ihrem ersten Geburtstag

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Instagram / xodambi Sängerin Son Dam-bi mit Tochter Hae Yi und Ehemann Lee Kyu Hyuk

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Instagram / xodambi Hae Yi, Tochter von K-Pop-Sängerin Son Dam-bi und Lee Kyu Hyuk