Kein Label: So steht es um Eric Stehfest und Franzis Romanze

Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (31) haben sich bei den Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" kennengelernt und verstehen sich offenbar blendend. Doch trotz der wachsenden Verbindung zwischen den beiden gibt es bislang kein offizielles Label für ihre Beziehung. In einem Interview mit Ramon Wagner auf YouTube sprach der Schauspieler nun offen darüber, warum er und Franzi sich noch nicht als Paar bezeichnen. Der Grund liegt vor allem in seiner Verantwortung als Vater: Eric möchte sicherstellen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, bevor er eine neue Partnerin in das Leben seiner Kinder integriert.

"Ich bin nicht nur auf Ediths Seite so streng, was die Kinder angeht, sondern auf meiner auch. Ich warte da auch ganz genau den Moment ab, bevor ich eine Partnerin mit zu meinen Kindern bringe", erklärte Eric in dem Gespräch. Der Realitystar betonte weiter, dass die Situation anders aussehen würde, hätte er keine Kinder. "Hätte ich keine Kinder, wären wir vielleicht auch schon so richtig zusammen. Aber da hängt einfach ein bisschen zu viel dran", so der Schauspieler. Außerdem sei bisher noch nicht genug Zeit vergangen, um eine solch weitreichende Entscheidung zu treffen. "Es war auch noch nicht so viel Zeit da, dass man sagen kann: 'Hey, wir haben uns jetzt schon zwei Monate oder so gesehen. Wir wollen jetzt bald mal zu zweit wegfahren und dann gucken wir mal, wie das Ganze verläuft'", fügte er hinzu.

Die beiden hatten bereits während der Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" einen guten Draht zueinander, doch die wirklich tiefgründige Kennenlernphase begann erst auf dem Rückflug nach Deutschland. In der Vergangenheit sprach Franzi davon, dass vieles von ihren gemeinsamen Momenten in der Show nicht ausgestrahlt wurde. Nun nimmt sich Eric bewusst Zeit, um herauszufinden, wohin die Reise mit der Influencerin führen könnte – allerdings ohne überstürzten Druck und mit Rücksicht auf seine Familie. Die beiden genießen es offenbar, sich besser kennenzulernen und abzuwarten, wie sich ihre Verbindung entwickelt.

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Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

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Imago Eric Stehfest bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026