Eric Stehfest überlegt, Partner-Tattoos entfernen zu lassen

Während ihrer Ehe ließen Eric (36) und Edith Stehfest (30) sich mehrere Partnertattoos stechen, unter anderem die auffälligen Gesichtstattoos. Nun ist die Beziehung der beiden aber gescheitert und es scheint auch kein Zurück mehr zu geben. Deshalb hakt ein Fan in einem Instagram-Q&A bei Eric nach, was jetzt mit dem gemeinsamen Körperschmuck passieren wird. "Tatsächlich denke ich darüber nach, einige entfernen zu lassen, da ich definitiv wieder als Schauspieler tätig werden möchte. Mal sehen", meint der Serienstar. Konkrete Pläne gibt es offenbar noch keine. Allerdings deutete er schon in der Vergangenheit an, dass die Tattoos ein Grund sein könnten, weshalb er keine Engagements als Schauspieler mehr bekam.

Für Erics Ex Edith kommt eine komplette Entfernung hingegen nicht infrage. Bei Eric Sindermanns (37) Fashionshow verriet sie gegenüber Promiflash, dass sie die Motive stattdessen verändern lässt: "Ich habe mein Gesichtstattoo zum Beispiel einfach weiterentwickeln lassen. Ich habe aus dem Tattoo etwas Neues wachsen lassen." Die Tätowierungen wecken in der Reality-Bekanntheit auch keine schlechten Erinnerungen, sondern erinnern sie eher an die guten Zeiten mit Eric. Dass Edith die Tattoos nicht entfernen lassen will, hänge aber auch damit zusammen, dass in der Körperkunst viel Arbeit stecke. "Tattoos weglasern würde ich niemals machen. Dafür hat mein Tätowierer genügend Arbeit investiert, und sechs Wochen lang unter der Nadel blutend zu liegen, war auch nicht ohne", erklärte sie.

Die Ehe von Eric und Edith endete vergangenes Jahr nach zehn Jahren. 2015 gaben sie sich das Jawort und bekamen zwei gemeinsame Kinder. Friedlich blieb es nach der Trennung aber nicht unbedingt. Vor allem während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Promis unter Palmen flogen ordentlich die Fetzen. Tatsächlich meinte Eric sogar, er habe seine Schauspielkarriere seiner Frau zuliebe auf Eis legen müssen. Bis 2019 stand der 36-Jährige für etablierte deutsche Serien wie Unter uns und GZSZ vor der Kamera. In dem Jahr verließ er letztere aus einem guten Grund. "Das war damals die Zeit, wo der Vergewaltigungsprozess von Edith war, da habe ich gemerkt, ich muss mich jetzt erst mal zurückziehen und mich auf diese Sache fokussieren. Ich habe ein Stück weit diesen Weg fallen lassen", erklärte er in einem Interview mit Ramon Wagner auf YouTube.

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024

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Imago Edith Stehfest bei der Eric Sindermann Ikone Fashion Show im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020