Prinzessin Lilibet verzauberte Queen Elizabeth beim Jubiläum

Prinzessin Lilibet (4) hat ihre Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (†96) bei ihrem einzigen Treffen im Juni 2022 restlos begeistert. Anlässlich des Platinjubiläums der Königin, das ihre 70-jährige Regentschaft würdigte, kehrten Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) mit ihren beiden Kindern Lilibet und Prinz Archie (6) nach Großbritannien zurück. Die damals Einjährige krabbelte während der Begegnung neugierig um die Füße der Monarchin herum, wie Freunde berichten. "Die Queen würde endlich Lilibet treffen und war begeistert, sagen Freunde, als die Einjährige um ihre Füße krabbelte", schreibt der königliche Biograf Robert Hardman in seinem neuen Buch "Elizabeth II: In Private. In Public. Her Story." Nur wenige Monate später, am 8. September 2022, verstarb die Queen im Alter von 96 Jahren, sodass es bei dieser einen Begegnung mit ihrer Namensvetterin blieb.

Auch Harry selbst erinnerte sich in seinen Memoiren "Spare" an diesen besonderen Moment zurück. In den Tagen nach dem Tod seiner Großmutter konnte er nicht aufhören, an die Szene zu denken. "Archie, der sich tief und ritterlich verbeugt, seine kleine Schwester Lilibet, die die Schienbeine der Monarchin umarmt", beschrieb er die herzerwärmende Begegnung. Die Queen habe die Kinder als "die süßesten Kinder" bezeichnet und sei überrascht gewesen, wie sie sich verhalten haben, wie People berichtet. Sie habe wohl erwartet, dass sie "ein bisschen mehr amerikanisch" seien, was in ihren Augen wohl eher wilde und ausgelassene Kinder bedeutet hätte, erklärte Harry.

Queen Elizabeth war vor ihrem Tod Urgroßmutter von zwölf Urenkelkindern, darunter auch die Kinder von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44): George, Charlotte und Louis. In ihren letzten Monaten hatte die Monarchin laut Hardman den Wunsch geäußert, dass alle Urenkel sie im Sommer auf Schloss Balmoral in Schottland besuchen sollten. "Sie wollte sicherstellen, dass sie alle eine wirklich schöne Erinnerung an sie haben", erklärte ein Freund der Familie. Harry beschrieb in seinem Buch auch die besondere Beziehung zu seiner Großmutter, die für ihn nicht nur die Queen, sondern vor allem auch seine "Granny" war. Er erinnerte sich an gemeinsame Momente voller Humor und an ihre geheimen Blicke, die zeigten, wie eng sie miteinander verbunden waren.

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Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Parade zu ihrem Thronjubiläum

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Getty Images Queen Elizabeth II. beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin

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Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry, 2018