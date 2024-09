Palast ehrt Queen Elizabeth II. an ihrem zweitem Todestag

Vor zwei Jahren erschütterte ein tragisches Event die Welt der Royals: Queen Elizabeth II. (✝96) ist verstorben. Mit über 70 Jahren auf dem englischen Thron galt sie als eine der bedeutendsten Royals der Welt. An ihrem zweiten Todestag ehrt auch der königliche Palast ihr Andenken. Der offizielle Instagram-Account teilt ein Foto der Königin in ihren letzten Jahren. In einem zart rosafarbenen Outfit strahlt sie jemanden oder etwas an, das von der Kamera nicht erfasst wurde. Ihr passender Hut wird von einem Blumengesteck geziert. "Wir erinnern uns an Queen Elizabeth, 1926 - 2022", heißt es in der Caption dazu.

Dabei war es nicht vorgesehen, dass Elizabeth überhaupt zur Königin gekrönt werden sollte. Nur weil ihr Onkel König Edward VIII. (✝77) für seine amerikanische Ehefrau die Krone abgelegt hatte, fiel das Amt ihrem Vater George (✝56) und daraufhin schließlich ihr zu. Noch vor ihrer Krönung im Jahr 1953 brachte sie den amtierenden Monarchen König Charles (75) und seine Schwester Prinzessin Anne (74) zur Welt. Während ihrer Zeit als Staatsoberhaupt reiste sie öfter auch nach Amerika – im Jahr 1991 sprach sie als Erste ihres Amtes vor dem amerikanischen Kongress. Bis zu ihrem Tod durfte Elizabeth noch zwei weitere Kinder, insgesamt acht Enkelkinder und zwölf Urenkel in der britischen Königsfamilie willkommen heißen.

Obwohl Elizabeth als eine der beliebtesten Königinnen der Geschichte gilt, wurde ihr im Laufe ihres Lebens auch viel Kritik entgegengebracht: Als Prinzessin Diana (✝36) 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris tödlich verunglückte, schwieg die Königin sehr lange zu dem tragischen Vorfall. Das trauernde englische Volk warf ihr daraufhin Herzlosigkeit und menschliche Kälte vor. Bei einer Fernsehansprache kündigte sie eine Trauerfeier für die verstorbene Ex von Charles an und gewann mit ihren respektvollen Worten das Ansehen der Massen zurück, wie Town&Country Magazine berichtete.

Getty Images Queen Elizabeth II. in Australien, 1963

Getty Images Queen Elizabeth II und Prinz Charles, britische Royals

