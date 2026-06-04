Jill Biden teilt ihren überraschenden Rat an Prinzessin Kate

In ihrem neuen Buch "View From the East Wing" gewährt Jill Biden (75) intime Einblicke in ihre Zeit als First Lady der USA – und packt dabei auch über ihre Begegnungen mit der britischen Königsfamilie aus. Besonders in Erinnerung geblieben ist der ehemaligen First Lady ihr Treffen mit Prinzessin Kate (44), das im Juni 2021 im Rahmen des G7-Gipfels im britischen Cornwall stattfand. Gemeinsam bewunderten die beiden Kaninchen in einer Grundschule in West Cornwall – und Jill war sofort begeistert von der Prinzessin. "Als Prinzessin Kate und ich in einer Grundschule in West Cornwall über Kaninchen gurrten, fand ich sie auf Anhieb sympathisch, sehr unprätentiös", schreibt sie in ihrem Memoir, das laut People am 2. Juni erscheint. Kate habe sie sofort entspannt. "Sie wirkte so geerdet", so Jill.

Dieser Eindruck veranlasste die ehemalige First Lady auch dazu, der Prinzessin einen persönlichen Rat zu geben: Sie solle ein Tagebuch über ihre Erlebnisse führen. "Ich ermutigte sie, ein Tagebuch über ihre Erfahrungen zu führen", erinnert sich Jill. Kate habe ihr daraufhin erzählt, dass sie gerne zeichne und male. Darauf antwortete Jill: "Man kann nie zu viele Möglichkeiten haben, seine Gefühle privat auszudrücken." Neben der Begegnung mit Kate schildert Jill in dem Buch auch ihren Besuch bei der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) auf Schloss Windsor sowie die Teilnahme an der Krönung von König Charles III. (77) im Mai 2023, zu der sie ihre Enkelin Finnegan mitnahm.

Jill und ihr Mann Joe Biden (83) pflegten über viele Jahre hinweg eine herzliche Beziehung zur britischen Königsfamilie. Besonders eng war Jill nach eigenen Angaben mit Prinz Harry (41), den sie erstmals 2012 bei einem Empfang für verwundete US- und britische Soldaten kennenlernte. "Ich mochte ihn sofort, als ich ihn traf", schreibt sie. Gemeinsam nahmen sie an den Invictus Games teil – einem Wettkampf für verwundete Soldaten, den Prinz Harry ins Leben gerufen hatte. Auch zur Queen bestand offenbar eine besondere Nähe: Bei ihrem Besuch auf Schloss Windsor sei die Königin trotz aller Protokolle ausgesprochen offen und neugierig gewesen und habe sogar den Tee selbst eingeschenkt.

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Getty Images Catherine, Duchess of Cambridge, und Dr. Jill Biden besuchen die Connor Downs Academy während des G7-Gipfels in Cornwall

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Getty Images Catherine, Princess of Wales, im Gespräch mit Dr. Jill Biden und Finnegan Biden beim Empfang im Buckingham-Palast

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Getty Images Joe Biden, Jill Biden und Prinz Harry gratulieren den Rollstuhlbasketball-Finalisten bei den Invictus Games 2017 in Toronto