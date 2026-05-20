Prinz Archie und Prinzessin Lilibet singen für Mama und Papa

Süßer Familienmoment: In ihrem Zuhause in Montecito feiern Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) ihren achten Hochzeitstag mit einem ganz besonderen Ständchen. Auf Social Media teilt ein neues Homevideo, das am 19. Mai 2026 entstanden ist und auf dem die beiden Kinder des Paares zu hören sind. Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (4) singen darin gemeinsam mit Harry ein fröhliches "Happy anniversary to mama" zur Melodie von "Happy Birthday". Während Harry eine Torte ins Wohnzimmer trägt, ist aus dem Off eine kleine Stimme zu hören, die die Eltern auffordert, endlich die Kerzen auszupusten.

Bei der Torte handelt es sich um keine gewöhnliche: Die Zitronen-Holunderblütentorte ist mit Kerzen und einer weißen Rose geschmückt und erinnert damit bewusst an die Hochzeitstorte des Paares von 2018. Neben dem gemeinsamen Singen zeigte Meghan auch das Jubiläumsgeschenk von Harry – eine Bronzeskulptur zweier Pinguine, die sich eingehakt haben. Den Hintergrund dahinter erklärte Meghan direkt ihren Kindern: "Als Mama und Papa sich verlobt haben, haben wir eine Party mit all unseren Freunden gefeiert und gesagt, alle sollen ein Tierkostüm tragen. Wir waren Pinguine, weil sie ihr Leben lang zusammenbleiben." In dem Umschlag, den Harry an "die Einzige und Unverwechselbare" adressiert hatte, steckte außerdem ein Selfie der beiden in ihren Pinguin-Kostümen von damals.

Neben den frischen Szenen aus ihrem Familienalltag teilt Meghan auch bisher unveröffentlichte Fotos von ihrer Traumhochzeit auf Schloss Windsor. Auf den Aufnahmen sind die damaligen Frischvermählten etwa beim innigen Kuss inmitten ihrer Gäste oder beim ausgelassenen Tanz auf der Party zu sehen. Weitere Bilder aus der kirchlichen Trauung im Schloss zeigen das Paar in zärtlichen Momenten direkt nach den offiziellen Feierlichkeiten. Damals reiste ein Staraufgebot nach Windsor: Unter den Gästen waren George Clooney (65), Oprah Winfrey (72) und Serena Williams (44). Heute leben Harry und Meghan mit Archie und Lilibet in Montecito, nachdem sie 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt haben. Neben ihren Projekten mit der Archewell Foundation und Deals mit Unternehmen wie Netflix konzentriert sich Meghan aktuell auch auf ihr Lifestyle-Label As Ever – privat zeigt sich das Paar nun aber vor allem als eingespieltes Familien-Team, das besondere Tage wie diesen ganz bewusst im Kreis der Liebsten feiert.

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem achten Hochzeitstag

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan als Pinguinpaar