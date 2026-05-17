Emotionaler Moment für Charles: Ähnlichkeit zu Elizabeth II.

Neue Fotos der Royal Windsor Horse Show zeigen König Charles III. (77) von einer ganz emotionalen Seite – und erinnern dabei stark an seine verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (†96). Der britische Monarch erschien in einem grauen Anzug zu der traditionsreichen Veranstaltung und zeigte dabei eine ganze Bandbreite an Gefühlen, wie Hello! berichtet: Mal war er sichtlich begeistert, mal hielt er sich den Kopf in die Hände. Auch Herzogin Sophie, die ebenfalls vor Ort war, konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen. Die Bilder verbreiteten sich schnell und ließen viele Beobachter an die unvergesslichen Auftritte der verstorbenen Queen bei eben dieser Veranstaltung denken.

Kein Wunder, denn die Royal Windsor Horse Show war auch für Elizabeth eine Herzensangelegenheit. Schon lange bevor sie Königin wurde, war sie eine treue Besucherin der Show. Bereits 1947 stand sie als Prinzessin gemeinsam mit ihrer Schwester Prinzessin Margaret (†71) am Rand des Parcours. Ihre Leidenschaft für die Veranstaltung blieb über Jahrzehnte ungebrochen: 2019 ließ sie sich nicht einmal von strömendem Regen abhalten, und nach der pandemiebedingten Pause 2020 war sie 2021 sofort wieder dabei. Selbst vier Monate vor ihrem Tod am 8. September 2022 erlebte sie bei der Show noch eines ihrer letzten großen öffentlichen Highlights, als sie "A Gallop Through History" als Teil der Feierlichkeiten zu ihrem Platin-Jubiläum verfolgte.

Passend zur aktuellen Show feierte der Palast zudem den hundertsten Jahrestag von Elizabeths Geburt mit einem Empfang im Buckingham Palace, zu dem Prinz William (43) und seine Frau Prinzessin Kate (44) hunderte Gäste begrüßten. Elizabeth war zeitlebens für ihre tiefe Verbundenheit zu Pferden bekannt – eines ihrer eigenen Pferde, Fools Paradise, trat bei der Show an, und die Königin beobachtete den Auftritt mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Diese Leidenschaft scheint Charles geerbt zu haben, der die Veranstaltung nun mit ähnlich sichtbarer Begeisterung verfolgt wie einst seine Mutter. Seine Nichte Lady Louise Windsor (22), Tochter von Prinz Edward (62), ist ebenfalls bei dem Event dabei: Sie hat dort sogar einen Nebenjob.

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Getty Images Ein Mann lächelt während eines Besuchs bei Oxford PV in Oxford

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Margaret und ihr Cousin Prinz Edward in Ascot, 1968

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Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2024