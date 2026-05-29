"Yellowstone"-Ableger "Marshals": Alle Infos zur 2. Staffel

Serienfans dürfen sich freuen: Der Yellowstone-Ableger "Marshals" geht offiziell in Runde zwei – und die neuen Folgen sind sogar schon in Arbeit. Wie People berichtet, laufen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel bereits, angepeilt ist eine Premiere im Herbst 2026 auf CBS. Im Mittelpunkt steht erneut Luke Grimes (42) als Kayce Dutton, der nach seinem Abschied von der Yellowstone-Ranch als U.S. Marshal in Montana für Recht und Ordnung sorgt. Auch Kayces Sohn Tate, gespielt von Brecken Merrill, kehrt zurück – sein Schicksal war nach dem packenden Staffelfinale Ende Mai noch völlig offen und hatte die Zuschauer in Atem gehalten.

Hinter den Kulissen zieht der Sender nach dem Rekordstart schnell Konsequenzen: "Marshals" war schon zwölf Tage nach seiner Premiere um eine zweite Staffel verlängert worden, nachdem die Auftaktfolge über 20 Millionen Zuschauer über verschiedene Plattformen erreicht hatte. CBS-Boss Amy Reisenbach schwärmte in einem Statement davon, dass die Serie sich "schnell als eine der stärksten neuen Reihen im TV" etabliert habe. Inhaltlich soll Staffel zwei dort weitermachen, wo das Finale vom 24. Mai aufgehört hat: Kayce kämpft weiter mit seiner schmerzhaften Vergangenheit, der Trauer um Monica und seiner Rolle als Vater, während er gleichzeitig als Marshal gefährliche Fälle in Montana übernimmt. Neben Luke Grimes und Brecken Merrill kehren laut diversen Berichten unter anderem Gil Birmingham als Thomas Rainwater und Mo Brings Plenty als Mo zurück, außerdem wieder mit an Bord: Ash Santos als Andrea, Tatanka Means als Miles, Logan Marshall-Green (49) als Cal und Arielle Kebbel als Belle, deren Schicksale im Finale besonders im Fokus standen.

Für die Fans der "Yellowstone"-Welt ist "Marshals" längst mehr als nur ein weiterer Ableger. Mit Kayce rückt eine Figur ins Zentrum, die Zuschauer schon seit den frühen Tagen der Mutterserie begleitet, und viele dürften sich auch deshalb besonders über Tates Rückkehr freuen – Brecken Merrill gehört zu den Originalgesichtern des Franchise. Luke Grimes hatte in vergangenen Interviews immer wieder betont, wie sehr ihn Kayces innerer Konflikt reizt, während Kollegen wie Arielle Kebbel und Ash Santos gegenüber dem Magazin People und anderen US-Portalen schwärmten, wie intensiv die gemeinsame Zeit am Set sei. Ash kündigte zudem an: "Ich glaube, wir werden eine Seite von Andrea sehen, die fast das Gegenteil von dem ist, wie wir sie in Staffel 1 kennengelernt haben." Und Logan Marshall-Green stellte im Gespräch mit dem Hollywood Reporter klar, dass Cal trotz seiner brenzligen Situation überlebt: "Ich kann bestätigen, dass er lebt, aber nicht unbedingt unversehrt."

Anzeige Anzeige

Paramount+ Luke Grimes in "Marshals"

Anzeige Anzeige

Paramount+ Poster zu "Marshals"

Anzeige Anzeige

Getty Images Arielle Kebbel, Schauspielerin