"Yellowstone" ist zurück: "Marshals" startet im Frühjahr

Das "Yellowstone"-Franchise wächst weiter. Nach dem Abschluss der Hauptserie erwarten die Fans des Neo-Westerns gespannt die Spin-offs, die die Geschichten der Familie Dutton weitererzählen sollen. Das erste steht jetzt in den Startlöchern. "Marshals: A Yellowstone Story" lautet der Titel und beschäftigt sich mit Fan-Liebling Kayce Dutton (Luke Grimes, 41). Wie der US-Sender CBS mittlerweile bekannt gab, wird die Premiere auch schon am 1. März 2026 stattfinden. Ein konkretes Datum für den deutschen Release wurde aber noch nicht veröffentlicht. In dem Ableger werden neben Hauptdarsteller Luke auch andere Darsteller aus "Yellowstone" auftreten. Offiziell bestätigt ist unter anderem die Rückkehr von Gil Birmingham als Thomas Rainwater, Mo Brings Plenty in seiner Rolle als Mo und Brecken Merrill als Kayces Sohn Tate.

Bisher nicht bekannt ist, ob die anderen Dutton-Geschwister wie Beth (Kelly Reilly, 48) oder Jamie (Wes Bentley, 47) ebenfalls in "Marshals" zu sehen sein werden. Eigentlich beschäftigt sich die Serie nämlich lediglich mit Kayce, der als US-Marshal genug Arbeit hat und das Ranch-Leben hinter sich ließ. Dabei nutzt er seine Fähigkeiten als ehemaliger Navy Seal. Doch genau als Kayce einen Neuanfang ohne das Familienunternehmen wagt, holt ihn seine militärische Vergangenheit ein, was ihn vor neue Herausforderungen stellt. Ein großes Fragezeichen dürfte für die Fans aber übriggeblieben sein: Bisher wurde eine Rückkehr von Schauspielerin Kelsey Asbille, die in "Yellowstone" die Rolle von Kayces Frau Monica spielt, nicht bestätigt – dabei spielte sie eigentlich eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Figur.

"Marshals" ist aber nicht das einzige Spin-off, das auf die Fangemeinde wartet. Auch die Geschichte von Kayces älterer Schwester Beth wird weitererzählt. Die Serie mit dem Titel "Dutton Ranch" soll ebenfalls an das "Yellowstone"-Finale anknüpfen und konzentriert sich auf Beth, ihren Mann Rip Wheeler (Cole Hauser, 50) und den Ziehsohn Carter (Finn Little). Ähnlich wie Kayce ziehen Beth und Rip sich von der Familienranch zurück und versuchen, an einem anderen Ort im US-Bundesstaat Montana ein neues Leben zu beginnen. Viele Details sind zu der Serie allerdings noch nicht bekannt. Lediglich das Casting von Schauspieler Ed Harris (75) wurde bestätigt. Der "Westworld"-Darsteller soll den Veteranen und Tierarzt Everett McKinney verkörpern.

Getty Images Luke Grimes, November 2022

Paramount+ Pressebereich Kayce (Luke Grimes) und Monica Dutton (Kelsey Asbille) aus "Yellowstone"

Paramount+ Pressebereich Beth Dutton (Kelly Reilly) und Rip Wheeler (Cole Hauser) aus "Yellowstone"