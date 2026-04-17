"Cooking Academy": Das wünscht sich Lara Kimpel für Irini

Lara Kimpel hat klare Vorstellungen davon, wie es mit ihrer Figur Irini aus der Daily "Die Cooking Academy" weitergehen sollte – und die Schauspielerin ist überzeugt: Die Geschichte ist eigentlich noch längst nicht zu Ende erzählt. Gegenüber Promiflash äußerte sie sich dazu, ob Irini am Ende mit dem richtigen Mann zusammen ist: "Ich glaube, sie ist am Ende nicht mit dem Richtigen zusammen, so viel kann ich sagen." Besonders die Konstellation zwischen Irini und Chris sieht Lara als noch nicht abgeschlossen an. Für sie steht fest: "Ich glaube, es hätte für Irinis Glück auf jeden Fall eine zweite Staffel gebraucht. Das war's noch nicht mit ihrer Geschichte."

Neben ihrer Wunschvorstellung für die Figur schwärmt die Schauspielerin auch von der gemeinsamen Zeit am Set. Das Besondere an dem Projekt sei für sie gewesen, dass das Team nicht nur zusammengearbeitet, sondern wirklich zusammen gelebt habe – fast wie in einem Zeltlager. "Ich bin halt auch ein Zeltlagerkind. Das heißt, ich bin gemeinschaftlich", erklärt Lara. Dass es dabei mitunter auch spartanisch zuging – etwa wenn das Wasser ausfiel oder es kalt war – habe die Verbindung zwischen den Beteiligten nur noch enger gemacht. "Die Verbindung, die wir jetzt gemacht haben, ist auch so in diesem Ausmaß, weil wir halt wirklich zusammen gelebt und nicht nur zusammengearbeitet haben", so die Schauspielerin.

Dass das Ende der Serie für Lara kein leichter Moment war, hatte sie bereits zuvor deutlich gemacht. Die Absetzung von "Die Cooking Academy" traf sie härter als erwartet – obwohl sie sich im Vorfeld noch eingeredet hatte, mit beiden Szenarien umgehen zu können. Letztlich verriet sie, dass ihr Magen sich bei der Nachricht richtig verkrampft habe. Das zeigt, wie sehr ihr das Projekt und die Menschen dahinter am Herzen lagen.

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Imago Lara Kimpel bei der Premiere von "Die Cooking Academy" im Turistarama in Köln, 2025

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ProSieben Lara Kimpel und Brian Rosenkranz in "Die Cooking Academy"

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ProSieben Cast der "Cooking Academy" auf Joyn/ProSieben