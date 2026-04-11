"Die Cooking Academy": Lara Kimpels schönster Set-Moment

Für Lara Kimpel war der Dreh der Daily "Die Cooking Academy" weit mehr als ein gewöhnlicher Job. Im Gespräch mit Promiflash blickt die Schauspielerin auf die Zeit am Set zurück und verrät, welcher Moment ihr besonders ans Herz gewachsen ist: die allerletzte Szene der beiden Charaktere Alexander und seinem Sohn Chris. "Wir haben alle zusammen gestanden und geheult", erinnert sie sich. Dieser Moment habe ihr gezeigt, wie viel die Serie für das gesamte Team bedeutet hat – "es war nicht einfach nur irgendein Job, sondern es war für uns alle ein krasser Lebensabschnitt", so Lara. Sie fügt hinzu: "Ich glaube, dass wir den auch nie vergessen werden und wir hätten uns halt auch so gewünscht, dass es weitergeht."

Trotz der intensiven Dreharbeiten überwiegen für Lara eindeutig die positiven Erinnerungen. Auch wenn es manchmal sehr anstrengend war und sie nach eigener Aussage sogar einen mentalen Zusammenbruch erlebt hat, kamen ihr niemals Zweifel an ihrem Beruf: "Es ist einfach mein Traumjob", betont sie. Sie sagt außerdem: "Ich habe einfach gemerkt: Krass. Das ist genau das, was ich machen will. Und ich habe gerade die Möglichkeit, das jeden Tag von morgens bis abends zu machen. Also war ich eigentlich grundlegend einfach wirklich dankbar." Besonders eng sei sie am Set mit ihrer Kollegin Tiesan geworden, die ihr inzwischen "wie Familie" sei. Auch mit Louis und Alexandra Fonsatti habe sie eine besondere Verbindung aufgebaut: "Immer wenn sie da war, habe ich mich gefreut. Wir haben auch immer abends zusammen gekocht, das war schon so schön."

Das Ende der Serie traf Lara dabei sichtlich hart. Die Nachricht von der Absetzung hatte die Schauspielerin, die in "Die Cooking Academy" die junge Köchin Irini spielt, kurz nach Ausstrahlung der ersten Folgen erreicht – und obwohl sie sich zuvor noch eingeredet hatte, dass sie mit einem Ende umgehen könne, verriet ihr Körper das Gegenteil. Ihr Magen habe sich verkrampft, gab sie zu. Die Zuneigung zum Projekt und zu den Menschen dahinter macht deutlich, warum das Aus so schmerzhaft war.

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Imago Lara Kimpel bei der Premiere von "Die Cooking Academy" im Turistarama, Köln (29.09.2025)

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Imago Tiesan-Yeşim Ataş bei der Premiere von "Die Cooking Academy" im Turistarama in Köln, 29.09.2025

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ProSieben Cast der "Cooking Academy" auf Joyn/ProSieben

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