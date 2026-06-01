Lauren Lapkus verrät: Easter Eggs im "Big Bang"-Spin-off

Fans der Kultserie The Big Bang Theory dürfen sich freuen: Mit "Stuart Fails to Save the Universe" steht ein neues Spin-off vor der Tür – und Darstellerin Lauren Lapkus (40) hat jetzt erste Details verraten. Bei den Gracie Awards in Beverly Hills plauderte die Schauspielerin gegenüber dem Magazin People über die kommende Serie, in der sie erneut die Rolle der Denise übernimmt. Die jährliche Veranstaltung würdigt Medien- und Unterhaltungsinhalte, die von Frauen produziert werden. An der Seite von Lauren sind Kevin Sussman (55), Brian Posehn und John Ross Bowie zu sehen. Die Show startet am 23. Juli auf dem Streamingdienst HBO Max.

Besonders spannend für Fans der Originalserie: Lauren verspricht jede Menge Verweise auf "The Big Bang Theory". "Es gibt eine Menge guter Easter Eggs, die auf die erste Serie zurückverweisen", verriet sie gegenüber People. Gleichzeitig sei das Spin-off aber auch etwas völlig Neues: "Jede Episode ist so einzigartig. Wir retten das Universum und scheitern dabei, wir bringen es in jeder Episode durcheinander und landen in einer anderen Realität." Damit unterscheide sich die neue Show deutlich von der Mutterserie. "Die Leute reden oft davon, wie 'Big Bang' ihre Wohlfühlserie ist", so Lauren weiter. "Ich hoffe, dass das hier auch eure Wohlfühlserie wird – aber ich weiß nicht, ob man dabei einfach einschlafen und sich berieseln lassen kann." Und sie scherzte: "Es passiert eine Menge verrücktes Zeug, also werdet ihr vielleicht seltsame Träume haben."

In der Serie muss Laurens Figur Denise ihrem Freund Stuart dabei helfen, die Realität wiederherzustellen, nachdem er ein Gerät von Sheldon und Leonard zerstört und damit ein multiversales Armageddon ausgelöst hat. Das Projekt ist bereits das vierte aus dem "Big Bang Theory"-Universum – nach Young Sheldon und "Georgie & Mandy's First Marriage". Hinter der Show stecken "Big Bang Theory"-Miterfinder Chuck Lorre (73) und Bill Prady, die auch als Autoren und ausführende Produzenten tätig sind. Chuck beschrieb die Serie als eine "Science-Fiction-Action-Adventure-Comedy".

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Getty Images Lauren Lapkus bei einem Event für "Holmes & Watson" in West Hollywood im Dezember 2018

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Getty Images Chuck Lorre im Februar 2020

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Getty Images Lauren Lapkus im Februar 2024