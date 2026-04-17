Dax Shepard: So wurde aus Feind Eric Dane sein Freund

Aus einer fast eskalierten Konfrontation wurde eine tiefe Freundschaft: Schauspieler Dax Shepard (51) hat jetzt in einem Gespräch mit CNN-Moderator Anderson Cooper (58) beim New Orleans Book Festival offen über seine Beziehung zu dem verstorbenen Schauspieler Eric Dane (†53) gesprochen. Die beiden hatten sich einst in einer Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker kennengelernt – und das unter denkbar schlechten Vorzeichen. Dax berichtete, dass er Eric zunächst für einen Tyrannen hielt und es beinahe zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor dem Gebäude gekommen wäre, bevor andere Teilnehmer einschritten. Dass die beiden überhaupt Freunde wurden, verdankt sich vor allem der Tatsache, dass sie weiterhin dieselben Treffen besuchten und dabei immer mehr übereinander erfuhren, so E! Online.

Den eigentlichen Wendepunkt beschreibt Dax als einen Moment tiefer Empathie: Er hörte Erics Lebensgeschichte und erfuhr, wie dieser als kleiner Junge den Suizid seines Vaters miterlebte. "Sein Vater erschoss sich in seinem Haus, als er noch ein kleiner Junge war. Und seine Mutter kam die Treppe hoch und sagte: 'Ich erzähl dir, was passiert ist, wenn du versprichst, nicht zu weinen'", erinnert sich Dax laut dem Magazin Entertainment Weekly. Er erkannte sich in Eric wieder, da auch er ohne Vater aufgewachsen war. Der entscheidende Durchbruch in der Freundschaft kam, als Dax sich bei einem Treffen überwand: "Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen werde, aber das ist einer meiner liebsten Beiträge, den ich je gehört habe." Wenig später erwiderte Eric die Geste: "Ich glaube nicht, dass ich das sagen werde, aber ich glaube, ich habe mich in Dax verliebt." Danach verbrachten die beiden viel Zeit miteinander und sprachen über das, was es bedeutet, ohne Vater aufzuwachsen. Dax begleitete seinen Freund auch durch dessen ALS-Erkrankung und zeigte sich tief beeindruckt davon, wie Eric die Krankheit öffentlich machte: "Für jemanden, dem Männlichkeit und körperliche Fitness so viel bedeuteten, das Gesicht dieser Krankheit zu werden – das war das Mutigste, was er je getan hat."

Eric Dane war vor allem durch seine Rolle als Dr. Mark "McSteamy" Sloan in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" bekannt geworden. Am 19. Februar 2026 erlag er seiner ALS-Erkrankung. Er wurde 53 Jahre alt. Bekannt wurde der Vorfall rund um die beinahe Prügelei der beiden bereits durch eine frühere Episode des Podcasts "Armchair Expert", in dem Dax regelmäßig Gäste aus dem Showbusiness empfängt. Erics Familie teilte nach seinem Tod mit: "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS gegangen ist. Er verbrachte seine letzten Tage umgeben von engen Freunden, seiner treuen Frau und seinen zwei wunderschönen Töchtern Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren."

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Getty Images Dax Shepard, Schauspieler

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Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

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Getty Images Dax Shepard, Schauspieler und Comedian