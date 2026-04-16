Kristen Bell überrascht Dax in seiner schwersten Zeit

Mit Tränen in den Augen hat Dax Shepard (51) in einem Interview mit Moderator Anderson Cooper (58) eine bewegende Geschichte aus dem Jahr 2012 geteilt. Damals lag sein Vater Dave im Sterben – im Krankenhaus in Detroit. Dax schilderte, wie er sich von dem nicht enden wollenden Besucherstrom überfordert fühlte: "Sein Zimmer war eine endlose Parade von vielen, vielen Menschen, und sie alle waren herzlich und gut gemeint, aber es brachte mich in die Situation, dass sie trauerten und ich sie trösten musste", erklärte er gegenüber Anderson Cooper in einem Gespräch, das CNN am 8. April auf TikTok teilte. Um kurz durchzuatmen, zog sich der Schauspieler zu seinem Auto zurück und rief seine Frau Kristen Bell (45) an – einfach nur, um Dampf abzulassen.

Was dann geschah, bezeichnete Dax als "unglaublich". Während er am Telefon klagte, sagte Kristen plötzlich zu ihm: "Es ist okay, ich bin hier. Schau nach links." Und tatsächlich: Als er nach links schaute, stand sie neben seinem Auto – hochschwanger, im siebten Monat, heimlich aus Kalifornien eingeflogen. "Sie wusste, dass ich zu kämpfen hatte, und sie war einfach geflogen, ohne mir etwas davon zu sagen, hatte herausgefunden, wo dieses Krankenhaus ist, und stand neben dem Auto", erzählte Dax, sichtlich bewegt. Gemeinsam gingen die beiden daraufhin zu seinem Vater ans Krankenbett, der Kristens Babybauch erspüren konnte. "Er lächelte übers ganze Gesicht", schrieb Dax einst in einem Blogpost aus dem Jahr 2013, den Anderson während des Interviews vorlas. "Er würde es nicht bis zur Geburt schaffen, aber das hinderte ihn nicht daran, das neue Baby kennenzulernen. Es war ein emotionaler und triumphaler Moment, den ich nie vergessen werde", heißt es darin weiter. Kristen war damals mit der gemeinsamen Tochter Lincoln schwanger, so People.

Bis heute fehlen Dax die Worte, wenn er versucht, seiner Frau für diese Geste zu danken. "Wenn ich 1000 Jahre alt werde, werde ich bei meiner Frau noch in der Schuld stehen dafür, dass sie ihm diesen letzten Freudenstoß geschenkt hat", zitierte Anderson aus dem damaligen Blogpost. Dax selbst brachte es mit einem Schmunzeln auf den Punkt: "Was für eine Kämpferin, oder?" Kristen und Dax sind seit 2013 verheiratet und standen zuletzt gemeinsam im Rampenlicht, als sie bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills – beide mit eigenen Nominierungen – Seite an Seite auf dem roten Teppich erschienen.

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Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

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Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Golden Globes 2019

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Instagram / daxshepard Dax Shepard und Kristen Bell, Schauspieler