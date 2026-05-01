Unveröffentlichtes Material rührt Eric Danes Fans zu Tränen

Wochen nach dem Tod von Eric Dane (†53) haben seine Fans nun unveröffentlichtes Material von ihm zu sehen bekommen – und das hat viele von ihnen zu Tränen gerührt. HBO Max veröffentlichte auf YouTube einen rund 13-minütigen Making-of-Clip zur dritten Staffel von Euphoria, der den Schauspieler hinter den Kulissen zeigt: beim Dreh, im Interview und beim Scherzen mit seinen Kollegen. Auslöser für die Veröffentlichung war die dritte Episode der neuen Staffel, in der Erics Figur Cal Jacobs eine zentrale Rolle spielt – rund um die Hochzeit seines TV-Sohnes Nate, gespielt von Jacob Elordi (28).

In dem Clip ist Eric in einem Interview zu sehen, in dem er offen über seine Erfahrungen am Set spricht. "Das war die bedeutungsvollste Erfahrung meiner Karriere. Ich habe mich mit allen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wirklich gut verstanden, und es war wunderbar, sie alle wiederzusehen", sagt er darin. Und weiter: "Diese Serie war für mich ein sehr stressfreies Umfeld, und all diese vertrauten Gesichter wiederzusehen war ein echtes Geschenk. Es war eine tolle Zeit." Außerdem ist er beim Scherzen mit Crewmitgliedern zu sehen – dabei zitiert er augenzwinkernd Stanley Kubricks (†70) Horrorklassiker "Shining" von 1980. In den Kommentaren unter dem Video melden sich zahlreiche Fans zu Wort. "Eric!!! Mein Herz!!! Ich bin froh, die Aufnahmen zu sehen und ihn als er selbst sprechen zu hören, aber es ist so bittersüß. Er ist eine wunderschöne Seele, die für immer fehlen wird", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Ruhe in Frieden, Eric. Er war immer fantastisch als Cal."

Eric starb am 19. Februar 2026 im Alter von 53 Jahren an Atemversagen infolge seiner Erkrankung an Amyotropher Lateralsklerose, auch bekannt als Motoneuronerkrankung. Einem breiten Publikum wurde er vor allem durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan in der Erfolgsserie Grey's Anatomy bekannt, bevor er als Cal Jacobs in "Euphoria" eine neue Fangemeinde gewann. Seine Szenen für die aktuelle dritte Staffel hatte er bereits vor seinem Tod abgedreht, weshalb seine Figur weiterhin in der Show zu sehen ist. Eric hinterlässt zwei Kinder.

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Getty Images Eric Dane im April 2022

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Getty Images Eric Dane im Juni 2025

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Getty Images Eric Dane bei der Premiere von HBOs "Euphoria" im Cinerama Dome in Hollywood, 4. Juni 2019