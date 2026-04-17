Europa-Park-Sprecherin äußert sich zu Kaulitz' Party-Zimmer

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) haben nach ihrer ausgelassenen Feier im Europa-Park Rust nun eine offizielle Reaktion des Freizeitparks ausgelöst. Nachdem die Tokio-Hotel-Stars in ihrem Podcast ausführlich von einer verwüsteten Hotelsuite und einer wilden Aftershowparty erzählt hatten, schaltete sich jetzt eine Sprecherin des Europa-Parks ein. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte sie, man könne die geschilderten Ausschreitungen so nicht bestätigen. Details zu möglichen Schäden oder Beschwerden wollte die Vertreterin des beliebten Freizeitparks nicht nennen.

Bill und Tom hatten im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ausführlich von der Party erzählt, die im Anschluss an die Verleihung des Radio-Regenbogen-Awards stattgefunden hatte. Der Sänger schilderte dabei drastische Zustände in dem Hotelzimmer: "Das sah so asozial aus, wirklich", sagte Bill. Der Aschenbecher sei übergequollen, überall sei Burgersauce verschmiert gewesen, und der Schreibtisch sei voll gewesen mit Champagner, Wodka, Rum und Tequila. Besonders heftig: "Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem", erzählte er – stellte aber gleichzeitig klar, dass er selbst dafür nicht verantwortlich gewesen sei. Auch Nachbarn hätten sich über den Lärm beschwert. "Wir haben natürlich die ganzen Kinder wach gehalten", ergänzte Bill. Sein Bruder Tom fasste die Nacht so zusammen: "Im Familienhotel so richtig Rock'n'Roll. Richtig auseinandergenommen."

Abseits der Bühne teilen die Brüder in ihrem gemeinsamen Podcast seit Längerem private Anekdoten – vom Reisen bis zu Familienmomenten – und geben damit regelmäßig Einblicke in ihr Miteinander. Zuletzt hatte Bill dort ausführlich beschrieben, wie die Aftershowfeier im familienfreundlichen Hotel hochgekocht war, inklusive genervter Nachbarschaft und wenig Schlaf für manche Gäste. Seinen Schilderungen steht nun die knappe Reaktion des Parks gegenüber, der die drastische Darstellung so nicht bestätigt – sich ansonsten aber bedeckt hält.

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

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Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln