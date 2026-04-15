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Tom Kaulitz
Tom und Bill Kaulitz bekommen ihre eigenen Wachsfiguren

Tom und Bill Kaulitz bekommen ihre eigenen Wachsfiguren

- Malin Friedrich
Lesezeit: 2 min

Tom (36) und Bill Kaulitz (36) werden ab Sommer 2027 als Wachsfiguren im Madame Tussauds in Berlin zu bestaunen sein. Die Tokio Hotel-Zwillinge verkündeten die besondere Neuigkeit jetzt in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Damit werden die beiden gleichzeitig Geschichte schreiben: Tom und Bill sind das erste Zwillingspaar, das in der Berliner Ausstellung in Wachs nachgebildet wird. "Wir wurden letztes Jahr vermessen, das mussten wir so lange geheim halten", erklärte Tom im Podcast.

Das genaue Datum der Enthüllung steht noch nicht fest, da die Figuren noch fertiggestellt werden müssen. Bill ergänzte im Podcast, dass die Vermessung sehr gründlich vonstatten ging: "Ich sag' mal so, wir wurden überall vermessen – es gab keinen Zentimeter, der nicht vermessen wurde." Tom antwortete darauf scherzhaft: "Damit, wenn man die Figuren angrabbelt, man auch ein echtes Gefühl von uns bekommt." Für Bill ist es übrigens nicht das erste Mal, dass er im Madame Tussauds vertreten ist. Schon jetzt existiert eine Wachsfigur von ihm – allerdings zeigt diese noch sein jüngeres Ich und soll durch die neue Figur ersetzt werden. Fans bekommen schon vor der Eröffnung einen ersten Einblick hinter die Kulissen: Die Vermessungen der Brüder wurden für die neue Staffel der Netflix-Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" von Kameras begleitet, die ab August zu sehen sein wird.

Das Madame Tussauds in Berlin eröffnete im Jahr 2008 und zeigt Wachsfiguren bekannter Persönlichkeiten aus den Bereichen Film, Musik, Mode, Politik und Sport. Zuletzt wurde Moderator Kai Pflaume (58) dort in Wachs verewigt. Tom und Bill sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der deutschen Popkultur – zunächst als Mitglieder der Band Tokio Hotel, mit der sie als Teenager weltberühmt wurden, und inzwischen auch als Podcaster und TV-Persönlichkeiten. Tom ist seit 2019 mit Model Heidi Klum (52) verheiratet.

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin
Imago
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024
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Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024
Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13.11.2025
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Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13.11.2025
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