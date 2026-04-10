"Vorletzte Folge": Kaulitz-Twins verwirren Podcast-Fans

Mit einer vermeintlichen Schocknachricht haben Tom (36) und Bill Kaulitz (36) ihre Fans in der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" in helle Aufruhr versetzt. "Ich möchte heute erst mal mit einer traurigen Nachricht anfangen", leitete Tom Kaulitz die Folge ein, bevor die beiden Brüder gemeinsam verkündeten: "Diese Folge ist die vorletzte Folge 'Kaulitz Hills'." Als Grund für das angebliche Aus nannte Tom: "Wir sind mit Spotify nicht zusammengekommen, vertraglich." Ob es künftig einen neuen gemeinsamen Podcast geben werde, ließ er bewusst offen: "Vielleicht finden wir uns noch mal zusammen." Doch am Ende der Folge folgte die Auflösung: Das Ganze war nichts weiter als ein verspäteter Aprilscherz.

Einige Fans hatten den Witz zunächst keineswegs als solchen erkannt – und reagierten in den Spotify-Kommentaren mit echter Bestürzung. "Wie bitte??? Mal im Ernst, ich brauche diesen Podcast!", "Herz gebrochen" und "Das überlebe ich nicht" sind nur einige der Reaktionen. Viele Hörer hatten wohl auch deshalb nicht mit einem Scherz gerechnet, weil der 1. April beim Erscheinen der Folge bereits eine Woche zurücklag. "Ich dachte gerade wirklich, dass es die vorletzte Folge ist und habe fast angefangen zu weinen", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte mit einem lachenden Emoji: "Boah, über so etwas macht man keine Witze." Tom selbst zeigte sich derweil überzeugt, dass der Gag zu offensichtlich gewesen sei: "Ich glaube, es hätte keiner geglaubt."

Während des vermeintlichen Podcast-Endes ließen sich die Zwillinge auch zu möglichen Soloprojekten hinreißen. Tom fantasierte von einem eigenen Fußball-Podcast, Bill hingegen dachte laut über ein Beauty-Format nach – "dass es auch mal um mich geht", so der Sänger. Dabei ist Bill gegenüber Aprilscherzen im Allgemeinen eher skeptisch eingestellt: "Es muss schon richtig witzig sein", betonte er im Podcast. Dass ihr gemeinsamer Gag die Messlatte erfüllt habe, darüber waren sich die Brüder aber einig. Der Podcast "Kaulitz Hills" läuft seit knapp fünf Jahren auf Spotify und geht am 15. April wie gewohnt mit einer neuen Folge weiter.

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Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis in Köln

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Getty Images Tom Kaulitz, Februar 2025

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IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger