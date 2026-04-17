Cruz Beckham enthüllt: Mama Victoria ließ Tattoos entfernen

Cruz Beckham (21) hat seine Fans auf Instagram mit einer überraschenden Enthüllung über seine Mutter Victoria Beckham (52) versorgt. Der 21-Jährige beantwortete in einer Fragerunde Fragen seiner Follower – und dabei wollte jemand wissen, ob Victoria Tattoos habe. Cruz' Antwort war eindeutig: "Nicht mehr", schrieb er knapp zurück. Damit bestätigte er, dass die Designerin und Sängerin sämtliche ihrer früheren Körperzeichnungen hat entfernen lassen – darunter auch jene, die ihrem Ehemann David Beckham (50) gewidmet waren.

Denn Victoria trug einst gleich mehrere Tattoos, die eine Hommage an ihre Familie darstellten. So hatte sie Davids Initialen auf dem Handgelenk sowie den Spruch "Together, forever, eternally" in hebräischen Buchstaben darüber, was übersetzt "Zusammen, für immer, ewig" bedeutet. Außerdem ließ sie das Datum der Erneuerung ihres Eheversprechens – den 8. Mai 2006 – in römischen Ziffern stechen. Dieses Motiv trägt David übrigens noch immer auf seiner Haut. Zusätzlich zierte Victorias Rücken ein Fünf-Sterne-Tattoo, das sie, David und ihre drei Söhne Brooklyn, Romeo und Cruz symbolisierte.

Kürzlich sorgte Cruz für ganz anderen Wirbel im Netz – mit einem vermeintlichen Spice Girls-Comeback. Er postete auf Instagram ein Bild, das seine Band "The Breakers" mit der legendären Girlgroup aus den Neunzigern kombinierte, und schrieb, die Mädels hätten zugestimmt, auf seinem Song "Waste Your Pain" zu erscheinen. Sogar Victoria, einst als Posh Spice weltberühmt, heizte die Gerüchte mit dem Kommentar "Ich wärme mich auf!" an. Doch die Aufregung legte sich schnell: Der Post entpuppte sich als Aprilscherz. Auch Cruz' Freundin Jackie Apostel kommentierte den Beitrag mit lachenden Emojis, und Fans zitierten augenzwinkernd Spice-Girls-Songtitel.

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Getty Images Cruz Beckham und Victoria Beckham bei der Premiere "Lola" im Februar 2024 in L.A.

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Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2025

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Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, November 2025

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