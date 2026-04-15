Günther Jauch staunt: Bill Kaulitz als Telefonjoker bei WWM

Bei einer neuen Ausgabe von Wer wird Millionär?, die am 20. April auf RTL ausgestrahlt wird und bereits jetzt bei RTL+ zu sehen ist, erlebt Moderator Günther Jauch (69) eine gehörige Überraschung. Kandidatin Sylvia Schindler hat nämlich nicht nur eine Quizlegende als Telefonjoker in der Hinterhand – sondern auch Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36). Als Sylvia das beiläufig erwähnt, schaut Jauch verdutzt in die Kamera und fragt: "Was ist denn heute hier los?" Auf die Frage, wie sie an Bills Nummer gekommen sei, gibt die Kandidatin laut Focus online die schlichte Antwort: "Indem man ihn fragt."

Für die 4.000-Euro-Frage entscheidet sich Sylvia dann aber zunächst für den anderen Joker: Eckhard Freise, den ersten WWM-Millionär überhaupt. Die Frage dreht sich darum, welcher Geburtstag am 28. Januar 2026 "völlig losgelöst" von der Euro-Einführung gefeiert wurde – und verlangt Kenntnisse rund um den Sänger Peter Schilling (70), dessen Hit "Major Tom" mit eben dieser Wendung beginnt. Die richtige Antwort ist der 70. Geburtstag des Sängers – Antwort C. Nachdem Sylvia aus dem Spiel ausscheidet und mit 4.000 Euro nach Hause geht, darf Bill außer Konkurrenz doch noch mal ran. Am Telefon meldet sich der Musiker zunächst zögerlich: "Ist das eine Frage, bei der ich mich auskenne? Ich bin ja nur bis zur achten Klasse in die Schule gegangen." Dann aber setzt er nach: "Aber Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön." Und er liegt richtig – Bill tippt auf Antwort C.

Schon vor einigen Monaten hatte Bill in seinem Podcast "Kaulitz Hills" über die Möglichkeit gesprochen, einmal als Telefonjoker bei "Wer wird Millionär?" aufzutreten. Damals erzählte der Musiker von einer Fan-Anfrage und zeigte sich direkt begeistert: "Ich wollte das immer schon mal machen." Sein Zwillingsbruder Tom äußerte allerdings Zweifel an Bills Zuverlässigkeit und riet ihm ab, sich darauf einzulassen. Bill ließ sich jedoch nicht beirren und erklärte neugierig, dass er vor allem wissen wolle, wie das hinter den Kulissen ablaufe.

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Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall, London

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RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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Eckhard Freise und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär"