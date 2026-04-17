Königin Margrethe ermahnt Mary bei öffentlichem Auftritt

Bei den Geburtstagsfeierlichkeiten für Königin Margrethe (86) am Schloss Fredensborg kam es zu einem Moment, der die Blicke auf sich zog. Königin Mary von Dänemark (54) bekam von ihrer Schwiegermutter eine deutliche Rüge zu spüren. Der Anlass war denkbar unspektakulär: Margrethes Dackelhündin Tilia schlenderte zwischen den versammelten Royals umher, und Mary bückte sich kurz, um dem Tier einen freundschaftlichen Stups zu geben. Das schien Margrethe überhaupt nicht zu gefallen. Sie schüttelte den Kopf und richtete klare Worte an ihre Schwiegertochter. Ein dänischer Fan, der das Geschehen vor Ort verfolgte, gab gegenüber dem Magazin "Hello!" an, was die Altkönigin sagte: "Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist." Mary fügte sich sofort, richtete sich wieder auf und stellte sich ordentlich in Reih und Glied. König Frederik (57), der die Szene ebenfalls miterlebte, konnte sich ein Schmunzeln offenbar nicht verkneifen.

Dass royale Familienangehörige bei öffentlichen Auftritten gelegentlich zurechtgewiesen werden, ist kein völlig neues Phänomen. Bereits beim "Trooping the Colour" 2016 gab es laut "Hello!" einen ähnlichen Moment im britischen Königshaus: Prinz William (43) kniete sich zu seinem Sohn Prinz George (12) herunter, um mit ihm zu sprechen – woraufhin die damalige Königin Elizabeth II. offenbar wenig begeistert war und ihm zu verstehen gab, dass er sich wieder aufrichten solle. William folgte der stillen Anweisung prompt. Prinz Harry (41), der hinter ihm stand, soll die Szene sichtlich amüsiert haben – er selbst jedoch achtete in dem Moment besonders auf seine Haltung, als der Blick der Königin auf ihn fiel. Solche nonverbalen Korrekturen gehören zum ungeschriebenen Regelwerk des Königshausalltags, bei dem Disziplin und Würde bei öffentlichen Anlässen als selbstverständlich gelten.

Für Mary war der Auftritt beim Geburtstagskonzert gleichzeitig ihr erster öffentlicher Termin seit dem Tod ihres Vaters John Dalgleish Donaldson, der im Alter von 84 Jahren in Hobart, Tasmanien, verstorben war. Die Königin trug dunkle Trauerkleidung in einem tiefen Marineblau. In einer persönlichen Mitteilung hatte Mary zuvor mitgeteilt: "Mein Herz ist schwer und meine Gedanken sind grau. Mein geliebter Vater ist gegangen. Aber ich weiß, dass sich die Erinnerungen aufhellen werden, wenn die Trauer sich legt." Mary hatte ihren Vater laut Berichten Ende März noch ein letztes Mal besucht und dabei wertvolle gemeinsame Zeit mit ihm verbracht. Seinen Hinterbliebenen zufolge soll die Beerdigung erst nach dem Wochenende stattfinden, da zuvor die Konfirmation von Marys Zwillingen Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15) ansteht.

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Getty Images Margrethe, Anne‑Marie, Frederik X. und Mary beim Konzert der Livgarde zu Margrethes 86. Geburtstag im Innenhof von Schloss Fredensborg

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Getty Images Teilnahme von König Frederik X. und Königin Mary an den 86. Geburtstagsfeierlichkeiten von Königin Margrethe II. in Fredensborg, April 2026

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Kongehuset Prinz Vincent, die ehemalige Königin von Dänemark, Margrethe II., und Prinzessin Josephine