Bestätigt: Natalie Portman ist schwanger mit drittem Baby

Natalie Portman (44) wird zum dritten Mal Mutter! Die Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind mit Partner Tanguy Destable, einem französischen Musikproduzenten. Die freudige Neuigkeit teilte Natalie exklusiv mit dem Magazin Harper's Bazaar. "Tanguy und ich sind sehr aufgeregt", sagte sie. "Ich bin einfach sehr dankbar. Ich weiß, was für ein Privileg und ein Wunder das ist." Das Baby wird zwei ältere Geschwister haben: Sohn Aleph, 14, und Tochter Amalia, 9, die aus Natalies früherer Ehe mit Choreograf Benjamin Millepied (48) stammen.

Gegenüber Harper's Bazaar betonte die "Black Swan"-Darstellerin, wie bewusst ihr ihr Glück sei. Als Tochter eines Fruchtbarkeitsarztes sei sie mit dem Wissen aufgewachsen, wie schwer es sein kann, schwanger zu werden. "Es gibt so viele Menschen, die ich liebe, die große Schwierigkeiten damit hatten, deshalb möchte ich auch darauf Rücksicht nehmen. Es ist etwas so Schönes, Freudvolles, und gleichzeitig ist es auch nicht leicht", erklärte sie und betonte weiter: "Ich weiß, wie viel Glück ich habe. Ich bin mir sehr bewusst darüber und sehr dankbar." Gleichzeitig verriet die 44-Jährige, dass sie sich körperlich gut fühle, viel schwimme sowie Gyrotonic mache, um fit zu bleiben: "Ich habe mehr Energie, als ich erwartet hätte."

Ihre dritte und "wahrscheinlich letzte" Schwangerschaft erlebt die Leinwandberühmtheit in Paris. "Da ich weiß, dass es wahrscheinlich das letzte Mal ist, genieße ich jeden Moment. […] Es gab wunderschönes Frühlingswetter, deshalb war es toll, einfach durch die unglaublichen Parks hier zu spazieren und Kunst anzuschauen. Also die üblichen Dinge, die man macht, wenn man nicht arbeitet", freute sie sich im Interview.

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Getty Images Natalie Portman bei der Premiere von "Eddington" beim 78. Festival de Cannes, Palais des Festivals, Mai 2025

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Backgrid Natalie Portman mit ihren Kindern, April 2025

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Instagram / natalieportman Natalie Portman im Frühling 2026