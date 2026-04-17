Wakeboard-Wahnsinn in Dubai: Die Geissens riskieren alles

In den neuen Folgen von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" erleben die Zuschauer die Millionärsfamilie von einer besonders abenteuerlichen Seite. In Dubai steht ein Wakeboard-Rekordversuch auf dem Programm, den so noch niemand vor ihm gewagt hat: Familienfreund Danny Schramm soll sich hinter der 40 Meter langen Yacht "Indigo Star" auf dem Wakeboard ziehen lassen. Das Problem dabei – die gefährliche Nähe zu den Schiffsschrauben, die zur tödlichen Falle werden könnten.

Geplant ist, sich direkt von der 40-Meter-Yacht aus dem Wasser auf das Wakeboard ziehen zu lassen. Zur Überraschung aller Anwesenden, Robert (62), Carmen (60), Shania (21) und Davina Shakira Geiss (22), klappt das Vorhaben problemlos. Danny kann sich sogar eine ganze Weile auf dem Board halten. Das Ganze ist nicht nur riskant, sondern auch vermutlich extrem anstrengend. Doch das waghalsige Wasserspektakel ist nicht das einzige Drama auf dem Programm. Am Tag nach dem Rekordversuch trifft die Familie in der Wüste auf das nächste Chaos: Ein aufwendig geplantes Fotoshooting für ihre Wassermarke "Skull Liquid" droht zu scheitern, als Robert Geiss mit seinem eigens für die Kampagne lackierten Geländewagen im Sand stecken bleibt. Töchter Davina und Shania kommentieren das Missgeschick ihres Vaters mit sichtlicher Belustigung, während Carmen davon alles andere als begeistert ist. Danach geht es für die Familie weiter nach Saint-Tropez, wo im familieneigenen Hotel "Maison Prestige Roberto Geissini" eine riesige Lieferung mit Kunstgegenständen und Kuriositäten aus aller Welt auf sie wartet – sehr zum Leidwesen von Davina und Shania, die beim Auspacken und Einräumen mithelfen müssen.

Die Geissens sind mit ihrer Dokusoap seit 2011 bei RTL II zu sehen und zeigen ihren Zuschauern seitdem regelmäßig Einblicke in ihr Leben zwischen Monaco, Saint-Tropez und den Hotspots der Welt. Dass es dabei nicht immer glatt läuft, gehört dabei genauso zum Format wie Yachten, Luxusvillen und ein Fuhrpark der Extraklasse. Zuletzt sorgte Tochter Davina auch abseits der Kameras für Schlagzeilen, als sie sich auf Immobiliensuche im Nobelskiort Kitzbühel begab. Die neuen Folgen sind seit dem 13. April in der RTL-II-Mediathek kostenlos zu sehen.

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RTLZWEI Carmen Geiss, Reality-TV-Persönlichkeit

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RTLZWEI Carmen und Robert Geiss in "Die Geissens"

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© RTLZWEI / Das Kraftbild / Severin Schweiger Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, "Die Geissens"-Stars