Patrick Mahomes enthüllt erstmals seine OP-Narben

Bei einem Farmausflug mit seiner Familie hat Patrick Mahomes (30) nun erstmals die Folgen seiner Operation gezeigt. Der Quarterback der Kansas City Chiefs präsentierte sich während der Football-Offseason in Shorts auf einer Farm in Texas, wo er gemeinsam mit Ehefrau Brittany Mahomes und den drei Kindern Sterling, Bronze und Golden Raye unterwegs war. Die neuen Schnappschüsse, die Brittany jetzt auf Instagram teilte, machen die Spuren nach seinem Kreuzbandriss sichtbar. Zum ersten Mal seit der Operation gewährt der NFL-Star damit einen freien Blick auf die markanten Narben an seinem linken Knie.

Patrick hatte sich die Verletzung am 14. Dezember 2025 in der Partie gegen die Los Angeles Chargers zugezogen: In den letzten zwei Minuten des Spiels riss er sich das Kreuzband und bereits am darauffolgenden Tag wurde er erfolgreich operiert. Seitdem befindet sich der dreimalige Super-Bowl-Champion im Aufbautraining, wie das People Magazine berichtet. Zuletzt teilte er selbst ein Video auf Instagram, das ihn erstmals seit der Verletzung wieder beim Werfen in einer Trainingshalle zeigt. "Tag für Tag! Es war toll, heute ein paar Bälle zu werfen", schrieb er dazu.

Während Patrick und seine Familie die ländliche Idylle und die Zeit miteinander auskosten, freuen sich die Fans bereits auf sein Comeback. Wie das People Magazine berichtet, hat Patrick das klare Ziel, pünktlich zum Auftakt der NFL-Saison 2026 zurück auf dem Feld zu stehen. Gegenüber ESPN erklärte der Quarterback, dass er sich strikt an die ärztlichen Vorgaben halte und in der Reha konsequent alle "Checkpoints" erreiche, um rechtzeitig wieder voll einsatzfähig zu sein. Auch Chiefs-Cheftrainer Andy Reid zeigte sich zuletzt zuversichtlich: "Jeder Spieler ist anders. Aber ich sage Ihnen eins: Ich würde niemals gegen ihn wetten."

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Getty Images Patrick Mahomes, Januar 2025

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Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes im Familienurlaub

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Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes zeigt im Familienurlaub die Narben seiner OP