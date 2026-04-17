Prinz Harry & Meghan landen mit breitem Lächeln in Sydney

Gut gelaunt und mit breitem Lächeln sind Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) in Sydney gelandet. Das Paar kam per Linienflug mit Qantas aus Melbourne an und verließ die Maschine über das Rollfeld – nicht über die Gangway wie die anderen Passagiere. Meghan griff dabei Harrys Hand, beide winkten enthusiastisch in Richtung wartender Fans. Die gute Stimmung bei der Ankunft war bemerkenswert, da Harry und Meghan zuvor in Melbourne mit sehr persönlichen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht hatten: Harry erklärte bei einem Gipfeltreffen für Business-Leader, dass er nie ein arbeitendes Mitglied der Königsfamilie hatte sein wollen, weil diese Rolle seine Mutter "getötet" habe. "Nachdem meine Mutter kurz vor meinem 13. Geburtstag gestorben war, dachte ich: 'Ich will diesen Job nicht. Ich will diese Rolle nicht, egal wohin das führt, ich mag sie nicht'", zitiert ihn die Daily Mail. Meghan wiederum sagte vor Studierenden der Swinburne University of Technology, sie sei "die am meisten getroffene Person auf der ganzen Welt" gewesen, was Online-Trolling betreffe – und das nun seit zehn Jahren.

In Sydney steht für Meghan zunächst ein lukrativer Auftritt im Mittelpunkt: Am Freitag ist sie Gastgeberin beim exklusiven Frauen-Retreat "Her Best Life" in einem Fünf-Sterne-Hotel am Coogee Beach. Ein Wochenendticket kostet bis zu 3.199 Australische Dollar, umgerechnet rund 1.944 Euro. Wer zusätzlich rund 303 Euro extra zahlt, bekommt die Möglichkeit für ein Tischfoto mit der Herzogin. Meghans Honorar für den Auftritt ist nicht offiziell bestätigt, soll aber Berichten zufolge bei rund 211.990 Euro liegen. Abseits der kommerziellen Veranstaltungen sind weitere Termine geplant: Das Paar wird Invictus-Teilnehmer auf dem Sydney Harbour treffen und am Freitagabend ein Rugby-Spiel zwischen den New South Wales Waratahs und Moana Pasifika im Allianz Stadium besuchen. Anschließend soll es zurück nach Los Angeles gehen, wo die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) auf ihre Eltern warten.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgt unterdessen Meghans geplanter Gastauftritt in der neuen Staffel von "MasterChef Australia", was bei Fans der Sendung für gemischte Reaktionen sorgte. Und auch in puncto Mode macht die Herzogin von sich reden: Über die Plattform OneOff können Fans Meghans Australien-Outfits unmittelbar nachkaufen, sobald sie diese getragen hat. Meghan ist selbst Teilnehmerin und Investorin der Seite und verdient an entsprechenden Verkäufen mit. Neben dem modischen Aspekt des Besuchs hatte Harry zuvor auch eine emotionale Geste für seine Kinder zu Hause erlebt: Der Australian-Football-Klub Western Bulldogs überreichte ihm in Melbourne zwei Trikots in Kindergröße – eines mit dem Aufdruck "Archie", eines mit "Lilibet".

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Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex, und Prince Harry treffen zu einem Besuch des Mental-Health-Programms batry Australia an der Swinburne University in Melbo

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Getty Images Prinz Harry, Herzog von Sussex, spricht am Rednerpult beim InterEdge Summit im Centrepiece in Melbourne Park

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Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex, im Gespräch mit Teilnehmenden des Batyr-Mental-Health-Programms an der Swinburne University in Melbourne

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