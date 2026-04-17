Jannik Kontalis und Bill Kaulitz sollen sich wieder daten

Während zahlreiche Realitystars am vergangenen Donnerstagabend bei den Reality Awards in Bonn über den roten Teppich liefen, war Jannik Kontalis (29) anderweitig beschäftigt. Der 28-Jährige verbrachte den Abend in Berlin – und zwar in Gesellschaft von Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36). Das behauptet zumindest RTL. Laut dem Sender trafen sich die beiden zunächst in einem Berliner Hotel, bevor es gemeinsam ins Edel-Restaurant "Bellucci" ging. Und das hatte einen ganz konkreten Grund: Die beiden waren auf der Suche nach einer Champagnerflasche, die sie dort im vergangenen Jahr versehentlich liegen gelassen hatten.

Bei der vergessenen Flasche handelt es sich um einen Moët, den Bill Jannik zu seinem Geburtstag geschenkt hatte und die dann unbeabsichtigt in der Location zurückgeblieben war. Die gemeinsame Mission schien jedoch nicht das einzige Highlight des Abends zu sein. In einer Instagram-Story hielt Bill anschließend Rosen in die Kamera – etwa von Jannik? Dem Newsportal zufolge verstehen sich die beiden nach wie vor sehr gut und hatten sich sogar zum Jahreswechsel gegenseitig alles Gute gewünscht.

Vor acht Monaten wurden die beiden erstmals gemeinsam auf einer Party gesichtet. Damals tauchten sie im Berliner Club Bricks auf und zogen dort jede Menge Blicke auf sich. In einer Social-Media-Story des Lokals war zu sehen, wie Jannik seine Hand um Bills Oberschenkel legte, während sie eng nebeneinandersaßen. Gastgeber Jonathan Steinig (30) sagte damals zu Promiflash: "Bill und Jannik waren den ganzen Abend über zusammen auf meiner Party." Er beschrieb die Stimmung als "sehr flirty" und berichtete von intensiven Gesprächen und Blicken. Mehrere Gäste wollten sogar einen Kuss gesehen haben. Ob das wirklich mehr als Party-Laune war, blieb offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles