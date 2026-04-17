Von ihr wollen sich "Let's Dance"-Fans heute verabschieden

Heute Abend steht die sechste Let's Dance-Liveshow an. Die Tanzpaare schwingen heute getreu dem Motto Michael Jackson (†50) über das Parkett. Doch ein Star muss sich wie üblich am Ende des Abends aus der Show verabschieden. Einer Promiflash-Umfrage zufolge wollen die Zuschauer Willi Whey (31) nicht mehr auf der Tanzfläche sehen, ebenso wie Bianca Heinicke (33). 43,4 Prozent der 502 Teilnehmer [Stand 17. April, 19.30 Uhr] stimmten dafür, dass der Spaß heute für ihn enden soll. Der Sportler und Profitänzerin Patricija Ionel (31) mussten vergangene Woche bereits zittern.

Willi bangte in Liveshow fünf gemeinsam mit Bianca Heinicke, die es dann letztendlich traf. Für die Influencerin war die Zeit bei "Let's Dance" damit vorbei – eigentlich! Zu ihrem Glück bekam sie eine zweite Chance. Da Schauspielerin Esther Schweins (55) krankheitsbedingt zurücktreten muss, kann Bibi zurückkehren und ihr Können noch einmal unter Beweis stellen. Allerdings scheint das nur im Interesse weniger Show-Fans zu sein: In der Promiflash-Umfrage landete sie nämlich knapp auf Platz 2. Ganze 29,9 Prozent der Teilnehmer wünschen sich heute ihr endgültiges Aus, wodurch sie demzufolge ebenfalls gut vom Show-Aus betroffen sein könnte.

Willi und Patricija performen heute Abend eine Rumba zu Michael Jacksons Hit "Liberian Girl". Bibi und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) legen einen Contemporary zum "Earth Song" auf das Parkett. Neben den Social-Media-Bekanntheiten sind noch Joel Mattli, Nadja Benaissa (43), Gustav Schäfer (37), Ross Antony (51), Anna-Carina Woitschack (33), Milano (27) und Jan Kittmann im Rennen um den Titel "Dancing Star 2026".

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der 5. Show von "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2026

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