Sorge um Zayn Malik: Gesundheits-Update aus dem Krankenhaus

Schockierende Neuigkeiten für alle Fans von Zayn Malik (33): Der Sänger wurde überraschend ins Krankenhaus eingeliefert und meldete sich jetzt mit einem beunruhigenden Gesundheitsupdate auf Instagram zu Wort. Der ehemalige One Direction-Star teilte dort ein Foto von sich, auf dem er an Maschinen angeschlossen zu sehen ist. Über die genaue Ursache seines Krankenhausaufenthalts schwieg er, richtete sich aber mit bewegenden Worten an seine Fans.

"An meine Fans – Danke euch allen für eure Liebe und Unterstützung, jetzt und immer. Es war eine lange Woche und ich erhole mich noch auf unerwartete Weise. Mir bricht das Herz, dass ich euch diese Woche nicht sehen kann", schrieb Zayn. Außerdem bedankte er sich ausdrücklich beim gesamten Personal des Krankenhauses: "Danke an das großartige Krankenhauspersonal – Ärzte, Krankenschwestern, Kardiologen, das Management, die Verwaltung und alle, die geholfen haben und weiterhin helfen. Ihr seid alle Legenden! Ganz viel Liebe." Besonders die Erwähnung eines Kardiologen ließ seine Fans aufhorchen. In sozialen Netzwerken fragten sich viele besorgte Anhänger, was mit seinem Herzen nicht stimme.

Zayn wurde am 12. Januar 1993 in Bradford, England, geboren und wurde als Mitglied der Boyband One Direction weltberühmt, bevor er 2015 seine Solokarriere startete. Privat wurde er in den vergangenen Jahren vor allem durch seine langjährige Ex-Beziehung mit dem Model Gigi Hadid (30) bekannt, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Bereits Anfang dieser Woche musste Zayn aufgrund von gesundheitlichen Problemen ein Konzert kurzfristig absagen.

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Getty Images Zayn Malik, Sänger

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Getty Images Zayn Malik, Musiker

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Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024