Alter Freund enthüllt: Queen Elizabeth hatte eine Fehlgeburt

Ein neues Buch enthüllt ein bislang unbekanntes Kapitel aus dem Leben von Queen Elizabeth II. (†96): Die im September 2022 verstorbene Monarchin soll einmal eine Fehlgeburt erlitten haben. Autor und langjähriger Freund der Königin, Gyles Brandreth (78), hat diese Information jetzt in seinem Werk "Elizabeth: An Intimate Portrait" veröffentlicht. In einem Gespräch im Podcast "A Right Royal Podcast" des Magazins Hello! berichtet er, dass ihm Zeugen und Freunde der Queen von diesem schmerzhaften Erlebnis erzählt hätten. Er entschied sich, den Verlust in seinem Buch zu erwähnen: "Ich habe beschlossen, dass ich die Geschichte von Elizabeth II. erzähle – also werde ich alles hineinschreiben", so Gyles im Podcast.

In seinem Buch zieht der Autor einen Vergleich zwischen Elizabeth und ihrer Vorfahrin Queen Victoria. Er schreibt: "Elizabeth hatte vier Kinder und, wie mir ihre Kindheitsfreundin Sonia Berry erzählte, eine Fehlgeburt. Victoria hatte trotz der Beschwerden und Demütigungen der Geburt neun Kinder." Wann genau Elizabeth die Schwangerschaft verlor, ist bis heute nicht bekannt. Mit ihrem Ehemann Prinz Philip (†99) hatte die Königin vier Kinder: König Charles (77), Prinzessin Anne (75), Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Prinz Edward (62).

Im Podcast sprach Gyles auch über die 74-jährige Ehe der Queen mit Prinz Philip und bezeichnete ihre Beziehung als "faszinierend". "So lange mit derselben Person zusammenzuleben und sich so gut zu verstehen, ist außergewöhnlich. Sie waren ein unglaubliches Team", schwärmte er. Ein Freund, der damals bei der Hochzeit dabei war, schrieb dem Autor nach der Lektüre seines Buches: "Ich glaube, Sie sind der Erste, dem es gelungen ist, die beiden wirklich zu erfassen." Elizabeth wäre am 21. April dieses Jahres 100 Jahre alt geworden. Zu ihrem Gedenken kommen die Royals für eine Reihe von Veranstaltungen zu Ehren der verstorbenen Monarchin zusammen.

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Getty Images Queen Elizabeth II. beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin

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Getty Images Gyles Brandreth, ehemaliger Politiker

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im Juni 2019