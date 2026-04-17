Drama in Hollywood: Dylan Sprouse stellt einen Eindringling

In der Nacht auf Freitag kam es zu einem Schockmoment für Dylan Sprouse (33) und seine Frau Barbara Palvin (32) in den Hollywood Hills. Ein mutmaßlicher Eindringling betrat unerlaubt das Grundstück des Paares. Gegen 0:30 Uhr alarmierte Barbara die Polizei, während Dylan selbst kurzerhand die Initiative ergriff und den Mann stellte. Laut einem Bericht des Portals TMZ hielt der Schauspieler den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest – und das offenbar bewaffnet. Dylan soll den Mann zunächst mit einer Waffe in Schach gehalten und ihn anschließend zu Boden gebracht haben.

Als die Polizei eintraf, legten die Beamten den Verdächtigen in Handschellen. TMZ veröffentlichte ein Video der Festnahme, auf dem der Mann in einem schmutzigen Pullover der Marke Stamptown zu sehen ist. Außerdem ist auf dem Video ein Skateboard zu erkennen, das an Dylans Tor lehnt. Ein Insider versicherte dem US-Portal, dass es dem Paar, das 2023 in Ungarn heiratete, den Umständen entsprechend gut gehe, Dylan aber sehr aufgewühlt sei.

Die Behörden stuften den Vorfall eher als Hausfriedensbruch denn als versuchten Einbruch ein. Dylan und Barbara entschieden sich dagegen, den Mann wegen Hausfriedensbruchs anzuzeigen. Die Polizei nahm den Verdächtigen stattdessen aufgrund bestehender Haftbefehle fest. Informationen zur Identität des Mannes wurden bislang nicht veröffentlicht.

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Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin bei den Fashion Trust U.S. Awards im April 2025

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse im April 2023

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Instagram / dylansprouse Barbara und Dylan Sprouse im Oktober 2023