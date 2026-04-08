Nach Adoption: Schoßhund Fritz ist Tom Kaulitz "unangenehm"

Heidi Klum (52) hat vor Kurzem den kleinen Hund Fritz zu sich nach Hause geholt, doch Ehemann Tom Kaulitz (36) ist von dem Neuzugang nicht gerade begeistert. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" machte der Musiker jetzt seinem Ärger Luft und verriet, dass ihm der winzige Schoßhund sogar "unangenehm" sei. Tom erklärte, dass der etwa sechs Monate alte Fritz eigentlich gar nicht in sein Leben passe: "Jetzt hab ich so einen kleinen Schoßhund, sieht natürlich auch nicht cool aus. Es ist nicht meine Art von Hund, der ist so groß wie ein Meerschwein. Das passt nicht zu mir." Heidi hatte das Tier spontan bei einem Adoptionsevent für gerettete Hunde in New York mitgenommen, das neben der Drehstätte von "Project Runway" stattfand.

Der 36-Jährige ließ im Podcast kein Blatt vor den Mund und gab offen zu: "Das ist mir schon ein bisschen unangenehm. Die sehen halt aus wie so ein Accessoire." Er würde sich sogar für die Hunde von Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) schämen, verriet Tom weiter. Zunächst hatte er seiner Frau eine Absage erteilt, als sie ihn von der Adoption überzeugen wollte: "Ich hab erst gesagt: 'Nee, bitte nicht noch einen Hund.'" Schließlich haben die beiden bereits zwei große Jagdhunde und bei ihrem turbulenten Promi-Lifestyle kämen die Tiere manchmal zu kurz. "Da hab ich gesagt: 'Mein Schatz, am Ende bleibt es doch alles an mir hängen.' Hunde füttern, rausgehen, Kacki wegmachen, das macht ja alles Papa", tadelte der Gitarrist. Besonders die Eingewöhnung und Erziehung würden womöglich auf der Strecke bleiben.

Trotz seiner offenen Kritik ist Tom froh, dass Heidi den kleinen Fritz vor dem Tod bewahren konnte. Der Welpe war bei dem Adoptionsevent als letzter übrig geblieben und sollte getötet werden, wenn sich niemand für ihn findet, wie Tom im Podcast erklärte. Ob der Vierbeiner tatsächlich dauerhaft bei dem Paar bleiben wird, steht allerdings noch nicht fest. Der Plan sei, dass Fritz vielleicht doch noch an Freunde oder Verwandte vermittelt werden könnte. Doch Bruder Bill warnte bereits im Podcast: "Da müsst ihr schnell sein, sonst gewöhnt man sich an den. Heidi verliebt sich jetzt glaube ich schon." Das Model hatte die Adoption zu Ostern auf Instagram verkündet und den kleinen weißen Welpen stolz in einem Video präsentiert.

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025

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Screenshot Modelmama Heidi Klum präsentiert ihren neuen Hund Fritz

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Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz' Hunde Uschi und Jäger