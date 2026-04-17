Joey Fatone in Doku offen über Schattenseiten für Boybands

Der ehemalige *NSYNC-Sänger Joey Fatone (49) öffnet sich in einer brandneuen Dokumentation über die Schattenseiten des Boyband-Business der 1990er Jahre. In "Boy Band Confidential" sprechen er und andere ehemalige Mitglieder berühmter Boybands über ihre Erfahrungen hinter den Kulissen – und die waren nicht immer rosig. Gegenüber Page Six verriet Joey, dass die Arbeit an dem Projekt für ihn regelrecht therapeutisch gewesen sei. Der Druck der Musikindustrie könne sich aufstauen, erklärte er, und "eines Tages explodiert jemand entweder, verfällt in Depressionen, was dann möglicherweise zu Suizidgedanken oder Sucht führen kann oder was auch immer." Er fasste es schlicht zusammen: "Es ist kein einfaches Leben, es ist keine einfache Sache, die man durchmacht."

Neben Joey kommen in der Dokumentation auch sein *NSYNC-Bandkollege Lance Bass (46), Nick Lachey (52) von 98 Degrees sowie Backstreet-Boys-Mitglied AJ McLean (48) zu Wort. Die Interviews seien teils sehr intensiv gewesen – laut Joey dauerte jedes Gespräch rund vier bis fünf Stunden. Dabei seien einige der Beteiligten sogar in Tränen ausgebrochen. Besonders bewegend war demnach der Auftritt von Brad Fischetti (50), ehemals Mitglied der Band LFO: Er brach bei der Erinnerung an seine verstorbenen Bandkollegen zusammen. Alle drei – Rich Cronin, Brian Gillis und Devin Lima – starben vor ihrem 50. Geburtstag. Auch Joeys persönlicher Absturz ist Thema in der Doku: Um 2010 stand er nach einem sorglosen Umgang mit seinen Finanzen kurz vor dem Bankrott. "Was machen wir mit diesen Fehlern, und wie kommen wir da wieder raus? Deshalb möchte ich viele dieser Geschichten erzählen", sagte er gegenüber dem Magazin.

Joey produziert "Boy Band Confidential" gemeinsam mit seinem langjährigen Manager Joe Mulvihill. Dieser betonte gegenüber Page Six, dass das große Rampenlicht, das auf Boyband-Mitgliedern strahlt, dazu führe, dass alle dächten, das Leben dieser Stars sei perfekt. Die Realität sehe aber anders aus: "Hinter dem Vorhang passiert das ganz normale Alltagsleben." Für Joey und seine Mitstreiter, die er mit einer Art Bruderschaft vergleicht, sei die Dokumentation auch eine Möglichkeit, diese Wahrheit sichtbar zu machen. "Es ist beeindruckend zu sehen, wie stark diese Jungs sind", sagte er.

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Getty Images Joey Fatone bei einem exklusiven Abend zu "Boy Band Confidential" im The Sun Rose in West Hollywood, 9. April 2026

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Getty Images *NSYNC, 2000

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Getty Images Joey Fatone performt im Ryman Auditorium in Nashville, 28. Juni 2024