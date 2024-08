Aua: Joey Fatones Tochter kennt die alten NSYNC-Songs nicht

Joey Fatone (47) wurde mit der Band NSYNC weltweit berühmt. Mit Hits wie "Bye Bye Bye" oder "Tearin' Up My Heart" begeisterte die Gruppe Millionen von Fans. Seine Tochter Kloey scheint die Songs ihres Papas jedoch nicht zu kennen. "Wir waren auf einer Hochzeit. Sie war, glaube ich, acht oder sieben Jahre alt und 'Bye Bye Bye' wurde gespielt", erinnert er sich im Interview mit Us Weekly zurück. Nachdem sein Freund ihn überredet hatte, sich das Mikrofon zu schnappen und den Song zu performen, versuchte Joey, Kloey zum Mitsingen zu bewegen. "Ich hatte das Mikrofon und sagte: 'Kloey, kennst du den Song?' Sie sagte: 'Nein, ich kenne es nicht wirklich.' Ich sagte: 'Okay, was auch immer'", erzählt der Musiker weiter.

Als jedoch später am Abend der Song "I Want It That Way" von den Backstreet Boys gespielt wurde, sei Kloey total abgegangen. "Sie kannte jedes verdammte Wort", berichtet Joey und fügt hinzu: "Warum? Ich weiß nicht, aber sie kannte jedes Wort. Und ich sagte: 'Warte mal. Warum kennst du ihre Musik und nicht unsere?' Und ich glaube, das war der Witz für mich, schätze ich. Also lernte sie [Songs der] Backstreet Boys auswendig."

In den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren waren NSYNC und die Backstreet Boys große Konkurrenten. Die beiden Gruppen waren damals die größten Boybands der Welt. Mittlerweile scheint die Fehde zwischen den Bands jedoch vorbei zu sein. Gemeinsam mit dem Backstreet-Boys-Star AJ McLean (46) befindet sich Joey aktuell sogar auf großer Tournee.

