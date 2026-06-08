Gewalt: So beendete Sharon Stone ihre schlimme Kindheit

Sharon Stone (68) hat in einem Podcast nun offen über eine dunkle Phase ihrer Kindheit gesprochen. Im Gespräch mit CBS-Korrespondent David Begnaud in der Sendung "The Person Who Believed in Me" schilderte die Schauspielerin, wie ihr Vater sie als Kind körperlich misshandelt hat – und wie sie dem als Teenager ein Ende setzte. Mit 14 Jahren stellte Sharon ihn zur Rede, nachdem er sie immer wieder geschlagen hatte. Laut der Oscarpreisnominierten warf er sie Treppen hinunter und schlug sie mit dem Gürtel.

In dem Podcast beschrieb Sharon die Konfrontation mit ihrem Vater sehr eindringlich. "Er schrie mich an, die Treppe herunterzukommen. Und ich kam die Treppe herunter wie die Königin von Frankreich, Schritt für Schritt, und dann trat ich direkt vor sein Gesicht und sagte: 'Warum? Musst du mich noch mehr schlagen, um dich wie ein Mann zu fühlen? Ist es das, was hier los ist? Weil wenn ja, dann lass es uns angehen. Aber ich werde dich nie wieder lieben. Ich bin fertig'", zitierte sie sich selbst. Diese Worte zeigten Wirkung: Ihr Vater habe geweint und nie wieder jemanden geschlagen. Außerdem sprach Sharon in der Folge über ihre komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter, die lebensbedrohliche Hirnblutung, die sie knapp überlebt hat, sowie über die Hürden am Anfang ihrer Karriere, als sie angeblich nicht "sexy genug" für bestimmte Rollen gewesen sein soll.

Nach der Auseinandersetzung veränderte sich das Verhältnis zwischen Sharon und ihrem Vater grundlegend. "Er hörte auf zu schlagen und wir wurden sehr eng", erzählte sie im Podcast. Aus dem einst gewalttätigen Vater wurde ihr engster Vertrauter. Sie beschrieb ihn als äußerst feinfühlig und galant – einen Mann, der bei Tisch den Stuhl für ihre Mutter herauszog, niemanden mobben ließ und stets aufstand, wenn eine Frau den Raum betrat. "Er hatte diese Berührung der Könige. Er war so ein Gentleman", so Sharon.

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Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

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Getty Images Sharon Stone mit Papa Joseph in Hollywood, November 2006

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Instagram / sharonstone Sharon Stone und ihre Mutter, Juli 2025