NSYNC feiert bei Konzert kleine Reunion ohne Joey Fatone

Obwohl *NSYNC schon lange keine richtige Band mehr ist, unterstützen sich die Mitglieder dennoch immer wieder. Während Justin Timberlakes (43) Konzert in Palm Springs, Kalifornien, waren seine ehemaligen Bandkollegen vor Ort. Alle, bis auf einen: Joey Fatone (47) hat gefehlt. Auf Instagram ziehen Lance Bass (45), Chris Kirkpatrick (53), Justin und JC Chasez (48) den Sänger nun genau damit auf. Mit breitem Grinsen posieren sie für ein gemeinsames Foto. Lance schreibt schelmisch dazu: "Zu Ehren von Joeys Broadway-Debüt heute Abend hatten wir ein Date ohne ihn." Joey hat die kleine Reunion nicht mit Absicht ausgesetzt – am selben Abend stand er allerdings in New York auf der Broadway-Bühne für das Stück "& Juliet".

Joey scheint seinen früheren Kollegen nicht böse zu sein. Tatsächlich schreibt er selbst scherzend und mit einem Zacken Sarkasmus zurück: "Ihr seid so süß, Leute! Das weiß ich zu schätzen!" Dahinter setzt er ein Emoji, das Tränen lacht. Dass die Fünfergruppe als Quartett ein Wiedersehen feiert, scheint zur Tradition zu werden. Schon vor einigen Monaten versammelte sich die Band – und wieder hatte einer gefehlt. Damals tauchte *NSYNC ohne Justin bei der Premiere von Deadpool & Wolverine auf!

Schon seit Jahren wünschen sich alteingesessene Fans der Band, dass *NSYNC wiederkehrt und noch einmal gemeinsam auf der Bühne performt. Bisher hat das nicht geklappt. Joey halte jedoch schon immer an der Idee fest. Gegenüber E! News meinte er dazu: "Wir fünf müssen uns einfach zusammensetzen und diese Konversationen führen, um definitiv 'ja' oder 'nein' sagen zu können. Wie sieht so etwas aus? Falls wir auf Tour gehen, bringen wir dann neue Musik raus?" Für ihn sei es nur eine Frage der Organisation und ob die erwachsenen Persönlichkeiten der fünf Männer noch so gut zusammen arbeiten können, wie früher.

Getty Images Chris Kirkpatrick, Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez und Justin Timberlake auf dem Walk of Fame

Getty Images Joey Fatone, Musiker

