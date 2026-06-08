Alexander Zverev enthüllt Symbolik seiner berühmten Ketten

Während Alexander Zverev (29) bei den French Open im Finale steht und um seinen ersten Grand-Slam-Titel kämpft, ist ein Detail besonders auffällig: die drei Goldketten um seinen Hals. Mal hängen sie über dem Shirt, mal kaut er an ihnen herum und schiebt sie wieder darunter – bei fast jedem Punkt dasselbe Ritual. Im Podcast "Nothing Major", den die ehemaligen Tennisprofis Steve Johnson, John Isner und Sam Querrey betreiben, hat Alexander nun verraten, was es mit dem Schmuck auf sich hat. "Ich habe sie, seitdem ich ein kleines Kind war", erzählt der 29-Jährige dort. "Die drei Ketten sind von drei verschiedenen Personen, die mir sehr wichtig sind."

Hinter jeder der drei Ketten steckt demnach ein Familienmitglied. Die erste verbindet Alexander mit seinem Bruder Mischa, der heute als Teil seines Trainerteams an seiner Seite steht. "Eine Kette ist die gleiche, wie sie auch mein Bruder hat", erklärt er im Podcast. Die zweite Kette ist das Pendant zu einem Schmuckstück seiner Mutter. Die dritte ist wohl die persönlichste: Sie trägt zwei Widder-Anhänger – Zverevs Sternzeichen. "Das kleinere hat meine Oma mir gegeben, als ich klein war, und das große hat sie mir gegeben, als ich älter und erwachsen war", erzählt er. Den Ketten kommt für ihn dabei eine ähnliche Rolle zu wie anderen Menschen Tattoos: "Manche Leute haben Tattoos, mit einer Bedeutung, ich habe die Ketten. Ich werde sie nicht abnehmen, solange ich lebe."

Gerade die Verbindung zu seiner Großmutter dürfte beim diesjährigen Turnier in Paris besonders tief sein. Natalia ist eigens angereist, um Alexander live auf dem Court anzufeuern – und ist damit nicht nur auf der Tribüne präsent, sondern über die Kette am Hals ihres Enkels auch direkt auf dem Platz dabei. Dass sie die weite Reise angetreten hat, ist laut Alexander auch mit einem traurigen Hintergrund verknüpft: Sein Großvater ist verstorben, woraufhin die Familie die Großmutter nach Europa holte.

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Getty Images Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open gegen Carlos Alcaraz in Melbourne, 2026

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Getty Images Alexander Zverev nach seinem Wimbledon-Aus, Juli 2025

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Getty Images Alexander Zverev, Juni 2025