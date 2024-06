NSYNC-Comeback? Joey Fatone hält es nicht für unmöglich

Wird NSYNC sich bald wieder zusammenfinden? Joey Fatone (47), Gründungsmitglied der amerikanischen Band, hält nach wie vor an der Idee fest. Das verriet er im Interview mit E! News vor wenigen Tagen. Laut ihm ist es allerdings schwieriger, als man denkt, dafür den perfekten Zeitpunkt zu finden. Immerhin haben sie alle mittlerweile eigene Karrieren am Laufen und sind ständig unterwegs. "Wir fünf müssen uns einfach zusammensetzen und diese Konversationen führen, um definitiv ja oder nein sagen zu können. Wie sieht so was aus? Falls wir auf Tour gehen, bringen wir dann neue Musik raus?", meinte Joey dazu.

Der Musiker gesteht außerdem, dass es eine ganz andere Atmosphäre wäre als zu ihrer letzten Tour vor zwanzig Jahren. Sie seien alle gewachsen, haben mittlerweile auch Kinder und Familien. So was verändert die Perspektive auf solche Dinge. "Wir sind alle älter und haben jetzt andere Persönlichkeiten als früher. Wie kommen wir damit klar? Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Es geht nur darum, die Dinge trotzdem passend zu machen", erklärt er seine Bedenken.

In den späten 90ern gehörte NSYNC zu den beliebtesten Bands der Welt. Zusammen mit Justin Timberlake (43), Chris Kirkpatrick (52), Lance Bass (45) und JC Chasez (47) veröffentlichte Joey vier Platten. Sie tourten auch mehrere Male durch die ganze Welt, doch 2002 pausierten sie alle Aktivitäten und lösten die Band noch im selben Jahr auf. Seither standen sie nur ein paar Mal wieder zusammen auf der Bühne: zuletzt im März dieses Jahres für eine Überraschungsperformance bei Justins Konzert in Los Angeles.

Getty Images Chris Kirkpatrick, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone und Justin Timberlake auf dem Walk of Fame

Getty Images *NSYNC bei den MTV VMAs im September 2000

