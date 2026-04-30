Joey Fatone erlitt medizinischen Notfall auf *NSYNC-Tour

Einen besonders unangenehmen Moment aus seiner Zeit mit *NSYNC hat Joey Fatone (49) offenbar bis heute in Erinnerung: In der Dokumentation "Boy Band Confidential: Deep Cuts" erinnert sich der Sänger an einen medizinischen Notfall, der sich auf einer Tournee ereignete. Mitten in der nordkalifornischen Einöde bemerkte er plötzlich eine Schwellung an seinem Genital – und es gab weit und breit keinen Arzt. Auch Tourmanager Dave Brown, der die Situation damals hautnah miterlebte, kommt in der Sendung zu Wort und schildert seine Erinnerungen an den dramatischen Abend.

Fatone schildert den Ablauf detailliert: "Meine Hode schwoll an, und ich dachte mir: 'Ich habe nicht mit jemandem geschlafen, ich habe nichts getan. Was ist gerade passiert?'" Ein Arzt, der zu ihm ins Zimmer kam, beruhigte ihn zunächst, da kaum Schmerzen vorhanden waren. Joey trat also trotzdem auf – doch danach verschlimmerte sich die Lage deutlich. Als Dave die Beschwerden schließlich selbst zu Gesicht bekam, änderte er sofort seine Meinung: "Wir müssen jetzt sofort ins Krankenhaus." Weil es im ländlichen Nirgendwo keinen geeigneten Stopp gab, musste Joey in die nächste größere Stadt. Dort erklärte ihm ein Arzt, dass es sich um eine Entzündung handele – ausgelöst vermutlich durch seine Tanzbewegungen auf der Bühne. Ein Antibiotikum reichte aus, um das Problem zu lösen. "Am nächsten Tag war es weg", so Joey.

Der 49-Jährige fungiert bei "Boy Band Confidential" nicht nur als Protagonist, sondern auch als ausführender Produzent der Dokumentation. Das Format nimmt die Hochzeit der Boyband-Ära aus der Perspektive der Beteiligten unter die Lupe – und zeigt dabei nicht nur die glamourösen, sondern auch die weniger schönen Seiten des Ruhms. "Boy Band Confidential: Deep Cuts" ist seit dem 27. April auf ID zu sehen und wird außerdem bei HBO Max zum Streamen verfügbar sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey Fatone, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Lance Bass, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Justin Timberlake, und Joey Fatone im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey Fatone performt im Ryman Auditorium in Nashville, 28. Juni 2024