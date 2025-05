Joey Fatone glaubt: Jüngere Generationen kennen *NSYNC nicht

Joey Fatone (48) hat in einem exklusiven Gespräch mit dem Magazin People verraten, dass viele jüngere Fans heute nicht mehr wissen würden, dass er gemeinsam mit Lance Bass (46), Chris Kirkpatrick (53), JC Chasez (48) und Justin Timberlake (44) die Boyband *NSYNC bildete. Im Rahmen seiner aktuellen Zusammenarbeit mit Great Wolf Lodge berichtete der Musiker, dass vor allem Kids, darunter auch seine eigene Tochter, häufig überrascht seien, wenn sie erfahren, dass die Solokarrieren der einzelnen Mitglieder einst ihren Ursprung in einer gemeinsamen Band hatten. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte kürzlich der Einsatz des Songs "Bye Bye Bye" im Kinofilm Deadpool & Wolverine, wodurch zahlreiche Kinder und deren Eltern auf die Musik von *NSYNC aufmerksam wurden und sich neugierig durch das Repertoire der Boyband hörten.

Joey erzählte weiter, dass vor allem durch Social-Media-Plattformen wie TikTok ein regelrechter Hype um alte *NSYNC-Hits wie "Bye Bye Bye" und "It's Gonna Be Me" entstanden ist. Die Songs erleben dort seit letztem Jahr eine echte Renaissance, insbesondere als virale Tanztrends. Joey erinnerte sich im Interview daran, wie er beim Durchscrollen durch TikTok plötzlich immer öfter Menschen sah, die zu den alten Hits der Band tanzten. Für ihn fühlte sich dies nach eigenen Aussagen wie "eine Wiederauferstehung" an.

Hinter den Kulissen bleibt Joey trotz des anhaltenden Erfolgs am Boden. Er betonte in dem Gespräch, dass es ihm und seinen ehemaligen Bandkollegen darum gehe, Spaß zu haben und "sich selbst nicht zu ernst zu nehmen". An seinem aktuellen Familienprojekt mit Great Wolf Lodge schätzt Joey, der inzwischen Vater von älteren Kindern ist, vor allem, dass es für alle Generationen geeignet ist. "Die meisten von uns haben mittlerweile Kinder", erklärte er. So betont Joey immer wieder, wie schön es ist, wenn seine größten Hits von einer neuen Generation entdeckt werden und Eltern sowie deren Nachwuchs gemeinsam dazu tanzen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images *NSYNC im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Joey Fatone, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige