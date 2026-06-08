Ist Shaun White nun mit Model Angela Garten zusammen?

Shaun White (39) und Angela Garten heizen die Gerüchteküche an! Der 39-jährige frühere Snowboardprofi wurde am vergangenen Donnerstag, dem 4. Juni, erneut mit dem Model in New York City gesichtet – diesmal beim gemeinsamen Shoppen. Besonders auffällig: Angela hielt sich dabei eng an Shaun fest, als die beiden zusammen auf dem Fahrrad durch die Stadt fuhren. Laut E! News verbrachten die beiden außerdem Zeit mit einem Spaziergang durch die sonnenbeschienenen Straßen der Stadt – und teilten sogar eine herzliche Umarmung in einem Geschäft.

Es war nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen aufgetaucht sind. Bereits eine Woche zuvor war das Duo bei einem gemeinsamen Mittagessen gesehen worden. Wer Angela ist? Das Model hat bereits für namhafte Marken wie Skims, Agent Provocateur, G-Star Raw, Fleur Du Mal und Cuup gearbeitet, wie Just Jared berichtet. Ob zwischen den beiden mehr steckt als nur eine Freundschaft, ist offiziell noch nicht bestätigt.

Shaun hatte sich erst im vergangenen September nach fünf gemeinsamen Jahren von der Schauspielerin Nina Dobrev (37) getrennt. Über die genauen Trennungsgründe kursierten damals mehrere unterschiedliche Versionen. Ob er nun wieder bereit für etwas Ernstes ist, scheint zumindest fraglich: Quellen berichteten TMZ zufolge zuletzt, er suche "gerade nichts allzu Ernstes". Nach der Trennung war Shaun bereits beim Mittagessen im New Yorker Restaurant "Kiki's" mit einer Frau gesichtet worden.

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Getty Images Shaun White, Profi-Snowboarder

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Grant Lamos IV / Freier Fotograf (Getty) Boarder und Musiker Shaun White

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Getty Images Nina Dobrev und Shaun White