Enthüllt: Einen Tag vor Elvis' Tod rief er noch Leo Sayer an

Fast 50 Jahre nach dem Tod von Elvis Presley (†42) erinnert sich Leo Sayer (78) an einen Moment, der ihn bis heute nicht loslässt. Der britische Musiker, bekannt durch Hits wie "You Make Me Feel Like Dancing", hat jetzt gegenüber Mirror von einem Telefonat berichtet, das er am Abend des 15. August 1977 mit dem King of Rock and Roll führte – einen Tag bevor Elvis am 16. August 1977 im Alter von 42 Jahren starb. Die beiden sprachen rund 45 Minuten miteinander, und Elvis lud Leo für den nächsten Tag persönlich zu sich ein. Die beiden wollten sich nicht nur treffen, sondern auch gemeinsam Musik machen. Doch dazu kam es nie.

Wie es überhaupt zu dem unerwarteten Anruf kam, hat Leo ebenfalls erzählt. Er befand sich damals in Memphis, wo er sich von einem schweren Bühnensturz erholte. Wenige Tage zuvor war er bei einem Auftritt in Wisconsin rund sieben Meter von der Bühne gefallen und hatte dabei seinen Rücken verletzt. In Memphis schickte ihm ein unbekannter Gönner einen Trainer, der ihm half, sich zu erholen. Auf die Frage, für wen der Mann arbeite, wollte dieser zunächst keine Antwort geben – bis er Leo ans Telefon bat. "Ich nahm den Hörer ab, und [eine Stimme sagte]: Das ist Elvis Aaron Presley, und du lässt mich tanzen", erinnert sich Leo. Es folgte ein langes Gespräch, in dem Elvis von seinen Tourplänen erzählte und davon, dass er gerade versuche, wieder in Form zu kommen. Am nächsten Morgen wollte Leo aufbrechen, doch noch bevor er losfuhr, hörte er im Radio die Nachricht von Elvis' Tod. "Es klingt egoistisch, wenn ich sage, dass ich so nah dran war, bei ihm zu sein, denn es geht nicht um mich, es geht um Elvis. Aber was für ein schrecklicher Umstand", sagte Leo.

Eine besondere Erinnerung teilte später Ginger, Elvis' damalige Freundin, mit Leo. Sie traf ihn in London und berichtete ihm, was sie in jener Nacht als Letztes von Elvis gehört hatte: "Das Letzte, was sie ihn sagen hörte, war, dass er 'You Make Me Feel Like Dancing' sang, als er die Treppe hinaufging." Ginger war es auch, die Elvis am nächsten Tag leblos im Badezimmer fand. Leo selbst sagte, ihn bewege das Erzählen dieser Geschichte noch immer tief. Ungeachtet dieser Erinnerungen ist der 78-Jährige heute noch aktiv – er plant eine letzte große UK-Tournee mit 23 Konzerten sowie die Veröffentlichung einer Box-Set-Kollektion mit 18 CDs, auf der bislang unveröffentlichtes Material zu hören sein wird.

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Getty Images Elvis Presley (†), Sänger

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Getty Images Leo Sayer, Sänger, 2026

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Getty Images Sänger Elvis Presley