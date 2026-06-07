Lina Baumann verkündet im Netz die Trennung von Ryan Wöhrl

Lina Baumann macht ihre Trennung von Ryan Wöhrl offiziell! Die Social-Media-Influencerin richtet sich jetzt mit emotionalen Zeilen auf Instagram an ihre Community und bestätigt damit das Liebes-Aus. In einem längeren Text, den sie nach eigener Aussage im Flugzeug von Ibiza nach Deutschland verfasst hat, schildert sie unter Tränen, wie es zu diesem Schritt kam. Zu dem Beitrag teilt Lina mehrere Slides und versieht den Post mit einem gebrochenen Herzen. Die beiden Realitybekanntheiten, die 2025 noch gemeinsam im Format Das Sommerhaus der Stars zu sehen waren, gehen damit nach rund zweieinhalb Jahren Beziehung getrennte Wege.

In ihrem Instagram-Statement beschreibt Lina, dass die Beziehung zu Ryan schon seit längerer Zeit nicht mehr rund lief. Social Media zeige immer nur Ausschnitte, aber nie das ganze Bild, betont sie und macht deutlich, dass es hinter den Kulissen schon lange gekriselt habe. Die Influencerin berichtet, dass sie und der Realitystar sogar eine Paartherapie begonnen hätten, um an ihrer Liebe zu arbeiten. "Am Ende war ich die Einzige, die noch versucht hat, sie zu retten", schreibt Lina weiter. Irgendwann habe ihre Kraft nicht mehr ausgereicht, um alleine für die Beziehung zu kämpfen. Schließlich habe sie gegen Ende der Partnerschaft eine Enttäuschung erlebt, die ihrer Aussage nach alles verändert habe und ihr gezeigt habe, dass es Zeit sei, loszulassen und getrennte Wege zu gehen. Was genau passiert ist, lässt sie offen – auf Details geht sie bisher nicht ein.

In ihrem Post blickte sie auch mit Wärme auf die gemeinsame Zeit zurück und schrieb, es seien "die schönsten" Jahre gewesen, die sie erleben durfte. Erst vor wenigen Monaten hatten Lina und Ryan noch ganz offen über ihr Beziehungsgeheimnis gesprochen. Gegenüber Promiflash hatte Ryan damals betont, "Kommunikation" sei der Schlüssel. Lina hatte dazu erklärt, dass sie Probleme lieber sofort anspricht, denn: "Ich hasse es zu streiten." Auch ihr gemeinsames Leben in Bayern klang da noch nach purem Familienglück. Mit drei Katzen und zwei Hunden fühlten sie sich laut Lina wie ein eingespieltes Team: "Unsere Tiere machen uns sozusagen zu einer kleinen Familie." Umso überraschender wirkt jetzt das Liebes-Aus, wenn man sich an diese Worte zurückerinnert.

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, September 2025

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

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