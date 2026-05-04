Vaterschaftsbetrug: Fan wollte Joey Fatone Baby unterjubeln

Joey Fatone (49) war in seinen frühen Jahren als Mitglied von NSYNC Opfer eines dreisten Betrugsversuchs. Eine Frau tauchte an der Haustür seiner Eltern auf – mit einem kleinen Mädchen an der Hand und der Behauptung, Joey sei der Vater des Kindes. Das schildert der 49-Jährige nun in der Dokuserie "Boy Band Confidential: Deep Cuts", die seit dem 27. April auf dem Sender ID zu sehen ist. Joey war zu dem Zeitpunkt gerade auf Tour und erfuhr von dem Vorfall durch einen aufgelösten Anruf seiner Mutter. "Es gibt eine Frau hier, die sagt, das ist deine Tochter. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Kannst du mit ihr reden?", erinnert er sich an ihre Worte.

Die Frau behauptete laut Joey, die beiden hätten sich beim allerersten Auftritt von NSYNC im Jahr 1996 kennengelernt. "Meine Karriere ist vorbei. Jemand behauptet, ich habe ein Kind. Ist es meins?", beschreibt der Sänger seine damaligen Gedanken gegenüber dem Magazin People. Als er von seiner Tour zurückkehrte, wurde ihm eine offizielle Vaterschaftsklage zugestellt – verbunden mit der Aufforderung, einen Bluttest zu machen. Kurz darauf flatterte ihm eine Geburtsurkunde ins Haus, auf der auch sein Name stand, inklusive Fußabdruck des Kindes. Beim genauen Hinsehen bemerkte er jedoch deutliche Ungereimtheiten: Die Schriftart seines Namens unterschied sich vom Rest des Dokuments, und Tipp-Ex-Spuren waren klar zu erkennen. "Die Frau hat sich das alles ausgedacht", so Joey. Ihr eigentliches Ziel sei es gewesen, Fotos von ihm beim Betreten der Klinik für den Bluttest zu verkaufen.

Joey Fatone wurde 1977 in Brooklyn geboren und wurde als Mitglied der Boyband NSYNC weltberühmt, die in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren zu den erfolgreichsten Musikgruppen der Welt zählte. Die Gruppe, zu der auch Justin Timberlake (45) gehörte, trennte sich 2002 und legte eine lange Pause ein. Als Executive Producer der Dokuserie "Boy Band Confidential: Deep Cuts" teilt Joey nun nicht nur fremde, sondern auch ganz persönliche Geschichten aus dieser turbulenten Zeit seines Lebens.

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Getty Images Joey Fatone bei einem exklusiven Abend zu "Boy Band Confidential" im The Sun Rose in West Hollywood, 9. April 2026

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Getty Images Joey Fatone, Sänger

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Getty Images Chris Kirkpatrick, Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez und Justin Timberlake auf dem Walk of Fame