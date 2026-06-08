Fremdgegangen? Lina und Ryan Wöhrl kommentieren Trennung

Das Liebes-Aus zwischen Lina Baumann und Ryan Wöhrl wirft nun weitere Fragen auf. Nachdem die Influencerin die Trennung am Sonntag auf Instagram öffentlich gemacht hatte, meldeten sich beide in den sozialen Medien erneut zu Wort. Vor allem ein Kommentar der Tierliebhaberin lässt aufhorchen – ist der Realitystar etwa fremdgegangen? Unter Linas Post schrieb ein Follower, Ryan letzte Woche an einem Strand in Portugal mit einer anderen Frau gesehen zu haben. Die beiden sollen sich demnach eingecremt und "sehr intim" miteinander verhalten haben.

Lina ließ den Kommentar nicht unbeantwortet. "Schon die fünfte, die es mir schreibt. Krass, dann war es wohl doch kein verlassener Strand", schrieb sie darunter. Demnach sollen ihr also mehrere Nutzer unabhängig voneinander ähnliche Beobachtungen mitgeteilt haben. Ryan selbst meldete sich ebenfalls in seiner Story – allerdings ohne direkt auf die Fremdgehvorwürfe einzugehen. "Bin gerade zutiefst enttäuscht, schockiert und verletzt. Muss jetzt erstmal gucken, dass ich klarkomme. Versuche mich die nächsten Tage zu melden", schrieb er dort.

Am Sonntag hatte Lina in einem längeren Social-Media-Statement erklärt, dass es hinter den perfekt inszenierten Bildern auf Instagram längst gekriselt habe. Sie schrieb, Social Media zeige nur Ausschnitte, und deutete an, dass die Beziehung schon seit längerer Zeit nicht mehr rund lief. Sogar eine Paartherapie hätten die beiden demnach begonnen. Doch am Ende fühlte sich Lina alleingelassen. "Am Ende war ich die Einzige, die noch versucht hat, sie zu retten", schrieb sie.

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

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