"Große Leidenschaft": Dafür würde C-BAS jede TV-Show absagen

Realitystar C-BAS (40) hat nun klare Worte darüber gefunden, unter welchen Bedingungen er bereit ist, an einer TV-Show teilzunehmen – und wann er definitiv absagen würde. Für ihn steht fest: Während der Basketballsaison kommt ein Reality-Format für ihn schlicht nicht infrage. "Es muss zeitlich passen, weil ich auch viel Basketball-Moderation mache, und das ist ja so meine große Leidenschaft. Deswegen würde ich während der Basketballsaison eigentlich fast alles ablehnen", erklärte er gegenüber Promiflash.

Denn Reality-TV ist für C-BAS lediglich eine Nebensache. Sein Herzblut gehört dem Basketball: Er moderiert Spiele in der Bundesliga und betreibt außerdem eine wöchentliche NBA-Show. "Das würde ich niemals hinten anstellen für Reality. Das war eher so eine Side-Quest von mir", stellte er klar. Damit eine Show für ihn trotzdem infrage kommt, müssen laut eigener Aussage gleich mehrere Faktoren stimmen: das Format, der Zeitpunkt – und nicht zuletzt das Honorar.

Auch das Thema Allianzen war für C-BAS in der Vergangenheit ein echtes Reizthema. In einem Interview mit Promiflash erzählte der YouTuber offen: "Ich finde es nervig. Es hat auch so ein bisschen Überhand genommen, finde ich. Es lässt sich nicht immer zu 100 Prozent vermeiden." Schon bei seinen bisherigen Teilnahmen an Forsthaus Rampensau Germany und The 50 habe er erlebt, wie schnell vermeintliche Verbündete plötzlich ganz andere Pläne verfolgen.

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Imago C-Bas bei der Premiere von Staffel 3 der Amazon-Show "The 50" im Cinedom Köln

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Instagram / cbas C-Bas, Dezember 2025

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Imago Lukas Kuhlmann und C-BAS, Teilnehmer von "The 50", April 2026

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