C-Bas enthüllt: Diese Stars nervten ihn beim "The 50"-Dreh

Bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von The 50 musste C-Bas mit einigen Realitystars zusammenarbeiten, auf die er am liebsten verzichtet hätte. Im Promiflash-Interview packte der Reality-TV-Teilnehmer aus und nannte konkrete Namen. "Ich hatte so eine kleine Vorgeschichte mit Sam und Rafi. Das ist aber inzwischen geklärt. Aber damals, um mich ein bisschen wieder reinzuversetzen, damals haben wir uns nicht aufeinander gefreut und uns auch den einen oder anderen Spruch gedrückt. Auf die hätte ich verzichten können", erklärte er offen. Doch damit nicht genug: Auch ein weiterer Kandidat stand bei C-Bas auf der Liste der unerwünschten Mitstreiter. "Und ich muss sagen, Umut kann auch ganz schön nerven", fügte er hinzu.

Die Spannungen zwischen C-Bas und dem Duo Sam und Rafi haben ihren Ursprung in der Vergangenheit. Wie der Realitystar im Promiflash-Interview verriet, hatten die drei bereits vor den Dreharbeiten zu "The 50" eine kleine Fehde ausgefochten. "Ich weiß gar nicht, wo das angefangen hat. Wir machen ja Reactions. Und ich glaube, wir haben ihn im Sommerhaus ein bisschen zu sehr kritisiert. Das hat ihm nicht gefallen", erklärte C-Bas. Was zunächst nur als kritische Reaction gedacht war, entwickelte sich schnell zu mehr. "Dann gab es ein paar Kommentare bei Instagram. Und dann hat sich das ein bisschen hochgeschaukelt. Und dann hatten wir so eine kleine Fehde", beschrieb er die Eskalation.

C-Bas ist bekannt dafür, gemeinsam mit seinem Bruder auf dem YouTube-Kanal "Bullshit TV" Reactions zu verschiedenen Reality-TV-Formaten zu produzieren. In diesen Videos kommentieren und bewerten die beiden das Geschehen in Shows wie bei Das Sommerhaus der Stars und geben dabei ihre ungeschönte Meinung ab. Dass solche kritischen Einschätzungen nicht immer gut bei den betroffenen Kandidaten ankommen, zeigte sich im Fall von Sam und Rafi deutlich. Aus den scharfen Worten entwickelte sich ein Schlagabtausch in den sozialen Medien, der schließlich bei den Dreharbeiten zu "The 50" für zusätzliche Brisanz sorgte. Mittlerweile haben die Beteiligten ihren Streit jedoch beigelegt.

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Imago C-Bas, Sebastian Meichsner, bei der Premiere von The 50, Staffel 3, vor dem Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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Imago Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026

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Instagram / cbas C-Bas, Dezember 2025