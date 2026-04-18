Arne Friedrich macht seine Liebe zu Danielle Bezaire publik

Beim Bundespresseball im Berliner Hotel Adlon hat Ex-Fußballnationalspieler Arne Friedrich (46) seine neue Liebe öffentlich präsentiert. Hand in Hand zeigte er sich dort mit der Profi-Tänzerin Danielle Bezaire. Mit glänzenden Augen verriet der 46-Jährige voller Stolz, dass er die 35-jährige Kanadierin vor einem Jahr kennengelernt habe – und das auf eine ziemlich moderne Art: Er habe sie spontan auf Instagram angeschrieben. "Und dann haben wir relativ schnell ein Date gehabt", so Arne laut Bild. Danach sei er zwar noch drei Wochen in Australien gewesen, "aber dann ist es richtig losgegangen". Das erste gemeinsame Jahr sei "wunderbar" gewesen – und lächelnd fügte er hinzu: "Es können viele weitere folgen."

Danielle ist als Tänzerin schon auf großen Bühnen gestanden. So war sie Teil der Tanzgruppe, die 2022 bei Florian Silbereisens (44) XXL-Schlagerfest-Tournee auftrat – gemeinsam mit Stars wie Marianne Rosenberg (71), Matthias Reim (68), Giovanni Zarrella (48) und Thomas Anders (63). Zusammengestellt wurde die Gruppe damals von Show-Regisseur und Choreograf Ludwig Mond. Darüber hinaus tanzte sie unter anderem im Friedrichstadt-Palast Berlin und in der Komischen Oper Berlin, wo sie im Dezember 2025 in der Inszenierung des Musicals "La Cage aux Folles" neben Musicalstar Angelika Milster (74) auf der Bühne stand.

Dass Danielle auf großen Bühnen zu Hause ist, half bei ihrem Society-Debüt an Arnes Seite sichtbar. Beide leben in Berlin und teilen damit einen Alltag, der sich zwischen Hauptstadttrubel und Probenalltag der Tänzerin bewegt. Der Bundespresseball im Adlon gilt seit Jahren als Treffpunkt für Politik, Medien und Kultur und ist regelmäßig Bühne für prominente Paare, die ihre Beziehung öffentlich zeigen. Für Danielle, die bislang vor allem im Ensemble arbeitete, rückt mit dem gemeinsamen Auftritt nun auch die private Seite stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Arne, der unter anderem in der Vergangenheit bei Schlag den Star zu sehen war, präsentierte sich dabei als stolzer Begleiter – und als Partner, mit dem sie fortan häufiger gemeinsam auf Events erscheinen kann.

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Imago Danielle Bezaire und Arne Friedrich beim 73. Bundespresseball im Hotel Adlon Kempinski in Berlin

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Imago Fußballstar Arne Friedrich mit seiner Partnerin, Tänzerin Danielle Bezaire

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Getty Images Arne Friedrich beim Greentech Festival 2023 in Berlin

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